Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Матч-центр
12 марта

Российская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Химки
Химки
19:00
Ростов Ростов
12 марта

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Леванте
Леванте
23:00
Валенсия Валенсия
12 марта

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Аугсбург
Аугсбург
22:30
Боруссия М Боруссия М
12 марта

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед
23:00
Астон Вилла Астон Вилла
13 марта

Российская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Урал
Урал
12:00
Ротор Ротор
Арсенал
Арсенал
14:00
ЦСКА ЦСКА
Зенит
Зенит
16:30
Ахмат Ахмат
13 марта

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Алавес
Алавес
16:00
Кадис Кадис
Реал Мадрид
Реал Мадрид
18:15
Эльче Эльче
Осасуна
Осасуна
20:30
Вальядолид Вальядолид
13 марта

Бундеслига

3 из 5
Все матчи
Вердер
Вердер
17:30
Бавария Бавария
Майнц
Майнц
17:30
Фрайбург Фрайбург
Вольфсбург
Вольфсбург
17:30
Шальке-04 Шальке-04
13 марта

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Лидс Юнайтед
Лидс Юнайтед
15:30
Челси Челси
Кристал Пэлас
Кристал Пэлас
18:00
Вест Бромвич Альбион Вест Бромвич Альбион
Эвертон
Эвертон
20:30
Бёрнли Бёрнли
14 марта

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Уфа
Уфа
14:00
Рубин Рубин
Тамбов
Тамбов
16:30
Краснодар Краснодар
Локомотив М
Локомотив М
19:00
Сочи Сочи
14 марта

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Сельта
Сельта
16:00
Атлетик Б Атлетик Б
Гранада
Гранада
18:15
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
Эйбар
Эйбар
20:30
Вильярреал Вильярреал
14 марта

Бундеслига

3 из 3
Все матчи
Байер
Байер
15:30
Арминия Арминия
РБ Лейпциг
РБ Лейпциг
17:30
Айнтрахт Ф Айнтрахт Ф
Штутгарт
Штутгарт
20:00
Хоффенхайм Хоффенхайм
14 марта

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Саутгемптон
Саутгемптон
15:00
Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Альбион
Лестер Сити
Лестер Сити
17:00
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
Арсенал
Арсенал
19:30
Тоттенхэм Хотспур Тоттенхэм Хотспур
15 марта

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Барселона
Барселона
23:00
Уэска Уэска
15 марта

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
23:00
Ливерпуль Ливерпуль
17 марта

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Ротор
Ротор
18:00
Ростов Ростов
Ахмат
Ахмат
20:00
Арсенал Арсенал
ЦСКА
ЦСКА
20:00
Зенит Зенит
17 марта

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Севилья
Севилья
21:00
Эльче Эльче
18 марта

Российская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Уфа
Уфа
17:00
Локомотив М Локомотив М
Спартак М
Спартак М
19:00
Урал Урал
19 марта

Российская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Рубин
Рубин
19:00
Химки Химки
Сочи
Сочи
19:00
Тамбов Тамбов
19 марта

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Арминия
Арминия
22:30
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
19 марта

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Фулхэм
Фулхэм
23:00
Лидс Юнайтед Лидс Юнайтед
20 марта

Бундеслига

3 из 5
Все матчи
Кёльн
Кёльн
17:30
Боруссия Д Боруссия Д
Вердер
Вердер
17:30
Вольфсбург Вольфсбург
Айнтрахт Ф
Айнтрахт Ф
17:30
Унион Унион
20 марта

Английская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Тоттенхэм Хотспур
Тоттенхэм Хотспур
×
Саутгемптон Саутгемптон
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув Альбион
23:00
Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед
21 марта

Российская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Краснодар
Краснодар
00:00
Динамо М Динамо М
21 марта

Испанская Примера

3 из 10
Все матчи
Вильярреал
Вильярреал
00:00
Кадис Кадис
Хетафе
Хетафе
00:00
Эльче Эльче
Атлетико М
Атлетико М
00:00
Алавес Алавес
21 марта

Бундеслига

3 из 3
Все матчи
Хоффенхайм
Хоффенхайм
15:30
Майнц Майнц
Герта
Герта
17:30
Байер Байер
Фрайбург
Фрайбург
20:00
Аугсбург Аугсбург
21 марта

Английская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Вест Хэм Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед
18:00
Арсенал Арсенал
Астон Вилла
Астон Вилла
22:30
Тоттенхэм Хотспур Тоттенхэм Хотспур

Чемпионат мира по фигурному катанию — 2021 в Стокгольме: делегация сборной России, манёвр Тутберидзе, решение Плющенко 

Чемпионат.com 8 часов назад
Чемпионат мира по фигурному катанию — 2021 в Стокгольме: делегация сборной России, манёвр Тутберидзе, решение Плющенко
Фото: Чемпионат.com
Анну Щербакову на главном турнире сезона будут сопровождать сразу три наставника. «Хрустальному» удалось обойти правила?
Чемпионат мира по фигурному катанию в Стокгольме будет кардинально отличаться от любого другого турнира. Причём почувствовать разницу фигуристам и тренерам придётся ещё до начала соревнований.
Из-за жёстких мер безопасности российская делегация будет сильно сокращена: специальный чартер из Москвы в Стокгольм вместит только 55 человек. Среди пассажиров звёздного рейса не окажется личного тренера Александры Трусовой, а вот Анну Щербакову будут сопровождать сразу три наставника. И, конечно, в Швецию отправятся оба участника громкого тренерского противостояния — Этери Тутберидзе и Евгений Плющенко кажутся неприкасаемыми фигурами.
Хотя целесообразность их поездки на чемпионат мира вызывает большие вопросы.
Плющенко не упустит свой звёздный час
До главного турнира по фигурному катанию за последние два года остаются считанные дни. Российская команда отправится в Стокгольм 20 марта на чартерном рейсе, вмещающем 55 пассажиров. Среди них будут все 17 фигуристов, их тренеры, члены персонала, официальные лица, комментаторы и журналисты Первого канала. Другим способом попасть в закрытую для посторонних зону арены «Глобен» и примыкающего к ней отеля будет невозможно.
По правилам Международного союза конькобежцев, каждого участника чемпионата мира может сопровождать только один тренер. В академии Плющенко решили чётко следовать регламенту и назначили сопровождающим Александры Трусовой главного человека в школе — Евгения Плющенко. Другой тренер «ангелов» Сергей Розанов отправится в Стокгольм в качестве наставника одиночника Владимира Литвинцева, представляющего Азербайджан.
А вот молодому специалисту Дмитрию Михайлову, лично тренирующему Трусову, места в команде не нашлось. Это решение вызвало споры среди болельщиков, ведь именно Михайлов большую часть сезона находился рядом с Сашей, ежедневно участвовал в тренировочном процессе и помогал подопечной преодолевать трудности на пути к главному старту. Наверняка присутствие Дмитрия помогло бы Трусовой чувствовать себя увереннее и комфортнее.
Впрочем, вряд ли бы Плющенко добровольно отказался от возможности сидеть в «кисс энд край» с потенциальной медалисткой чемпионата мира. Трусова может принести Плющенко первую большую награду на тренерском пути, и Евгений не собирается упускать свой звёздный час. Тем более присутствие Плющенко у бортика гарантирует яркий перфоманс при любом исходе турнира.
Группа Тутберидзе идёт в обход правил
Группа Алексея Мишина не стала выбирать максимальную квоту. Вместе с Елизаветой Туктамышевой, Михаилом Колядой и Евгением Семененко в Швецию отправятся сам Алексей Николаевич и хореограф Татьяна Прокофьева. А вот у «Хрустального» ситуация обратная — на двух спортсменов сразу три тренера. Анну Щербакову и грузина Мориса Квителашвили будут сопровождать Этери Тутберидзе, Даниил Глейхенгауз и Сергей Дудаков. Как именно представителям «Самбо-70» удалось обойти правила, пока точно неясно. Главное, чтобы подобные манёвры не вызвали санкций со стороны ISU и не усугубили и без того непростое положение российских фигуристов.
С одной стороны, обход правил выглядит обоснованным, так как трио наставников «Хрустального» давно воспринимают как единое целое, и каждый специалист играет огромную роль в общих успехах. С другой, шанс соблюсти требования организаторов с минимальным риском для Щербаковой всё-таки был.
Щербакова может победить и без Тутберидзе
Как ни парадоксально, Анна вполне могла бы выступить в Стокгольме без Тутберидзе. Судите сами, в этом сезоне Щербакова провела три официальных турнира и одержала три победы. Причём если Глейхенгауз и Дудаков были рядом с Аней и в Сызрани, и в Казани, и в Челябинске, то Тутберидзе этапы Кубка России с участием Щербаковой своим присутствием не почтила, приехав лишь на чемпионат России. То есть уже дважды в этом сезоне Анна демонстрировала, что способна побеждать без Этери.
Поэтому решение любой ценой отправить в Стокгольм всех трёх наставников, включая Тутберидзе, вызывает большие вопросы. Как, впрочем, и присутствие вместе с Трусовой Плющенко, а не Михайлова.
Но, кто бы ни сидел рядом с нашими фигуристками в «кисс энд край», главное, чтобы они испытывали только положительные эмоции. Как от прокатов своих учеников, так и от оценок.
Видео дня. Овечкин вышел на шестое место в списке лучших снайперов в истории НХЛ
Чемпионат.com: последние новости
Железняков станцевал с Усачёвой и Акатьевой на тренировке Железняков станцевал с Усачёвой и Акатьевой на тренировке Фигуристка Кейтлин Осмонд сенсационно победила Загитову на чемпионате мира — 2018 – где она сейчас? Фигуристка Кейтлин Осмонд сенсационно победила Загитову на чемпионате мира — 2018 – где она сейчас? Какие спортивные события пройдут в марте? Формула 1, ЧМ по фигурному катанию, забеги Какие спортивные события пройдут в марте? Формула 1, ЧМ по фигурному катанию, забеги
Комментарии
Зимние виды спорта , Татьяна Прокофьева , Александра Трусова , Алексей Мишин , Морис Квителашвили , Анна Щербакова , Сергей Дудаков , Евгений Семененко , Елизавета Туктамышева , Сергей Розанов , Дмитрий Михайлов , Михаил Коляда , Евгений Плющенко , Даниил Глейхенгауз , Этери Тутберидзе , СБОРНАЯ РОССИИ
Читайте также
Новости партнеров
Новости партнеров
Видео
Видео с сыном Шумахера, ставшим пилотом Формулы-1
01:58
Видео с сыном Шумахера, ставшим пилотом Формулы-1
Автоспорт
«Какой-то заколдованный для ЦСКА турнир»
«Какой-то заколдованный для ЦСКА турнир»
Футбол
«Даже в клубном автобусе была водка. Это Россия»
02:39
«Даже в клубном автобусе была водка. Это Россия»
Футбол
«Не пошел на бокс, потому что там были потные мужики»
02:39
«Не пошел на бокс, потому что там были потные мужики»
Теннис
Самое страшное звено на МЧМ: почему Россия должна опасаться немцев
02:02
Самое страшное звено на МЧМ: почему Россия должна опасаться немцев
Хоккей Статьи
На церемонии прощания с Марадоной начались беспорядки
01:29
На церемонии прощания с Марадоной начались беспорядки
Футбол
В давке из-за американской жвачки погиб 21 человек
02:39
В давке из-за американской жвачки погиб 21 человек
Футбол Статьи
Проиграл ноунеймам. Позор «Зенита» в Европе
00:15
Проиграл ноунеймам. Позор «Зенита» в Европе
Футбол Статьи
«Мне нет оправдания»
02:39
«Мне нет оправдания»
MMA
«Черчесов — вон из сборной России»
02:39
«Черчесов — вон из сборной России»
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение