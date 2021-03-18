Кремль ответил на жалобу Вяльбе по поводу налогов 

Президенту Федерации лыжных гонок России Елене Вяльбе следует поднять вопрос налогообложения спортивных федераций в рабочем формате, а не через СМИ. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Некоторое время назад, как сообщал «Рамблер», Вяльбе пожаловалась на необходимость платить налог на прибыль в размере 43% со спонсорских средств.

Сегодня журналисты попросили Пескова это прокомментировать. Он назвал вопрос налогообложения спортивных федераций рабочим и высказал мнение, что его следует поднимать перед правительством в рабочем формате.

«Никаких препятствий здесь мы не видим», — сообщил официальный представитель Кремля.

Он назвал еще одним возможным форматом решения вопроса поднять его в рамках Совета при президенте России по развитию физической культуры и спорта. Песков высказал мнение, что этот вопрос надо поднимать безусловно, но и указал на то, что вопросы, связанные с налогообложением, являются достаточно сложными из-за различных сопутствующих факторов.