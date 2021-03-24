Ягудина удивили ошибки Трусовой в Стокгольме

"Очень удивил срыв каскада тройной лутц — тройной тулуп. Для Трусовой этот элемент — как для меня зашнуровать коньки. На повторе видно: она просто перекрутила первый прыжок и перескочила, из-за чего не получился каскад", - цитирует Ягудина "Чемпионат.com".
"Саша очень достойно выглядела все эти дни на тренировках. Мы знаем, что она может сделать в произвольной программе большое количество четверных. Здесь был один прокат, на котором она прыгнула пять четверных прыжков. Ничего не потеряно, зная Сашу и ее боевой характер", — добавил бывший спортсмен.