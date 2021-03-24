Ягудина удивили ошибки Трусовой в Стокгольме

Олимпийский чемпион отметил, что на утренней тренировке у Трусовой не получался тройной аксель, поэтому команда решила обойтись прыжком в два оборота.

По итогам выступления Трусова получила 64,82 балла. Она исполнила двойной аксель вместо заявленного тройного, тройной флип, однако фигуристка коснулась рукой льда на тройном лутце и не смогла прицепить к нему тройной тулуп, чтобы сделать каскад. Чемпионат мира по фигурному катанию в Стокгольме завершится 28 марта.