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Ягудин удивился ошибкам Трусовой в короткой программе

Газета.Ruиещё 4
3 часа назад
Олимпийский чемпион Алексей Ягудин оценил выступление Александры Трусовой в короткой программе на первенстве мира 2021 года в Стокгольме. Экс-фигурист заявил, что спортсменка совершила абсолютно несвойственную ей ошибку.
Ягудина удивили ошибки Трусовой в Стокгольме
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"Очень удивил срыв каскада тройной лутц — тройной тулуп. Для Трусовой этот элемент — как для меня зашнуровать коньки. На повторе видно: она просто перекрутила первый прыжок и перескочила, из-за чего не получился каскад", - цитирует Ягудина "Чемпионат.com".
Олимпийский чемпион отметил, что на утренней тренировке у Трусовой не получался тройной аксель, поэтому команда решила обойтись прыжком в два оборота.
"Саша очень достойно выглядела все эти дни на тренировках. Мы знаем, что она может сделать в произвольной программе большое количество четверных. Здесь был один прокат, на котором она прыгнула пять четверных прыжков. Ничего не потеряно, зная Сашу и ее боевой характер", — добавил бывший спортсмен.
По итогам выступления Трусова получила 64,82 балла. Она исполнила двойной аксель вместо заявленного тройного, тройной флип, однако фигуристка коснулась рукой льда на тройном лутце и не смогла прицепить к нему тройной тулуп, чтобы сделать каскад. Чемпионат мира по фигурному катанию в Стокгольме завершится 28 марта.
Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские спортсмены выступят под названием FSFR (Figure Skating Federation of Russia) и флагом Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР). В качестве музыкального сопровождения награждения фигуристов будет звучать фрагмент из концерта N1 для фортепиано с оркестром Петра Чайковского. Ранее в "Самбо-70" оценили выступление Трусовой в короткой программе.
Зимние виды спорта,Фигурное катание,Александра Трусова,Алексей Ягудин,Петр Чайковский,Всемирное антидопинговое агентство,Чемпионат.com,
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