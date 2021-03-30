Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Матч-центр
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Почта

В Финляндии установлен мировой рекорд по дайвингу подо льдом

News.ru
1 час назад
Мировой рекорд по самому длинному фридайвингу установлен в Финляндии. Об этом сообщает портал Upi.
В Финляндии установлен мировой рекорд по дайвингу подо льдом
Фото: pixabay.compixabay.com
Рекорд установил 35-летний Артур Гарен-Боэри. Он является пятикратным чемпионом мира в этой дисциплине. Артур проплыл подо льдом 175 метров, удерживая дыхание и не используя ласты и перчатки.
Предыдущий рекорд принадлежал чеху Давиду Венцлю и составлял 80,9 метра. Рекорд был установлен 23 февраля.
Ранее 67-летний врач и телеведущий Александр Мясников своим примером призвал россиян к закаливанию. Он разделся до трусов, опустился в сугроб, а затем скатился в реку. Об этом писал NEWS.ru.
Зимние виды спорта,Александр Мясников,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители