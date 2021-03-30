В Финляндии установлен мировой рекорд по дайвингу подо льдом

Мировой рекорд по самому длинному фридайвингу установлен в Финляндии. Об этом сообщает портал Upi.

Рекорд установил 35-летний Артур Гарен-Боэри. Он является пятикратным чемпионом мира в этой дисциплине. Артур проплыл подо льдом 175 метров, удерживая дыхание и не используя ласты и перчатки.