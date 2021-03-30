Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Матч-центр
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Почта

Ольга Рочева приняла решение завершить карьеру

Чемпионат.comиещё 2
12 часов назад
42-летняя российская лыжница Ольга Рочева прокомментировала 60-е место в индивидуальной гонке на 10 км коньковым ходом на чемпионате России. Татьяне Сориной, выигравшей заезд, Рочева уступила более четырёх минут. После гонки она объявила о завершении карьеры.
Лыжница Ольга Рочева решила завершить карьеру
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Я люблю лыжи, они мне не надоели. И мне хотелось выступить в Тюмени, потому что пять лет назад выиграла здесь соревнования и тогда легко бежалось. К сожалению, в этом году нет такой спортивной формы, чтобы выигрывать. У меня четверо детей, и это отнимает время. Можно сказать, домохозяйка вышла прокатиться на чемпионате России. Понимала, что по самочувствию не тяну. Но всегда хочется лучшего, всегда работаешь. Сегодня не получилось, организм не дал мне работать, как бы мне хотелось.
Думаю, для меня это заключительный чемпионат России. Возможно, здесь что-то ещё пробегу. В целом, думаю, для меня это год, завершающий карьеру. Думаю, 30-летняя карьера — это очень престижно, очень здорово. Лыжи всю жизнь со мной, и мои дети катаются на лыжах, вся семья спортивная. У нас семейные традиции. Я дала какой-то толчок детям, которые видят, что мама занимается, старается. Для них я как ориентир, как стимул к достижению результатов. Думаю, у детей всё получится.
Может, потом приеду с детьми в Тюмень, поскольку здесь замечательный стадион, отлично подготовленные трассы. В Европе мало где такие увидишь. Я много поездила, и мне есть с чем сравнивать. Если здесь в следующем году будет финал Кубка мира, то с удовольствием буду смотреть. Не знаю, удастся ли приехать, но по телевизору точно буду смотреть», — рассказала Рочева в эфире Telesport.
Рочева выступила на двух Олимпиадах: в 2006 году в Турине и в 2010-м в Ванкувере. Её лучший результат в личных гонках на ОИ — 14-е место в спринте в Турине. В 2008 году она заняла 12-е место по итогам сезона Кубка мира по лыжным гонкам.
Зимние виды спорта,Ольга Рочева,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители