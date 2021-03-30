Лыжница Ольга Рочева решила завершить карьеру

Думаю, для меня это заключительный чемпионат России. Возможно, здесь что-то ещё пробегу. В целом, думаю, для меня это год, завершающий карьеру. Думаю, 30-летняя карьера — это очень престижно, очень здорово. Лыжи всю жизнь со мной, и мои дети катаются на лыжах, вся семья спортивная. У нас семейные традиции. Я дала какой-то толчок детям, которые видят, что мама занимается, старается. Для них я как ориентир, как стимул к достижению результатов. Думаю, у детей всё получится.