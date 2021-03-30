Лыжница Ольга Рочева решила завершить карьеру

«Я люблю лыжи, они мне не надоели. И мне хотелось выступить в Тюмени, потому что пять лет назад выиграла здесь соревнования и тогда легко бежалось. К сожалению, в этом году нет такой спортивной формы, чтобы выигрывать. У меня четверо детей, и это отнимает время. Можно сказать, домохозяйка вышла прокатиться на чемпионате России. Понимала, что по самочувствию не тяну. Но всегда хочется лучшего, всегда работаешь. Сегодня не получилось, организм не дал мне работать, как бы мне хотелось.
Может, потом приеду с детьми в Тюмень, поскольку здесь замечательный стадион, отлично подготовленные трассы. В Европе мало где такие увидишь. Я много поездила, и мне есть с чем сравнивать. Если здесь в следующем году будет финал Кубка мира, то с удовольствием буду смотреть. Не знаю, удастся ли приехать, но по телевизору точно буду смотреть», — рассказала Рочева в эфире Telesport.