Представлена эмблема Олимпийских игр 2026 года

Международный олимпийский комитет (МОК) представил официальную эмблему зимних Олимпийских игр 2026 года, которые пройдут с 6 по 22 февраля в двух городах Италии – Милане и Кортине-д'Ампеццо.

Фото: Reuters Reuters

The voting has ended! 'Logo Futura' is the winning design for the @milanocortina26 Winter Olympic Games and Paralympic Games emblem!#StrongerTogether @Paralympics— Olympics (@Olympics) March 30, 2021 Символ Олимпиады впервые за всю историю проведения ОИ выбрали с помощью онлайн-голосования. Оно проходило на официальном сайте Олимпиады-2026.

Победил логотип под названием Logo Futura («Логотип будущего»), он набрал 74% голосов. Всего в голосовании приняли участие 871 тыс. человек. На эмблеме изображено число 26, нарисованное в сером цвете.