Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Матч-центр
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Почта

Представлена эмблема Олимпийских игр 2026 года

Чемпионат.comиещё 7
6 часов назад
Международный олимпийский комитет (МОК) представил официальную эмблему зимних Олимпийских игр 2026 года, которые пройдут с 6 по 22 февраля в двух городах Италии – Милане и Кортине-д'Ампеццо.
Представлена эмблема Олимпийских игр 2026 года
Фото: ReutersReuters
Символ Олимпиады впервые за всю историю проведения ОИ выбрали с помощью онлайн-голосования. Оно проходило на официальном сайте Олимпиады-2026.
Победил логотип под названием Logo Futura («Логотип будущего»), он набрал 74% голосов. Всего в голосовании приняли участие 871 тыс. человек. На эмблеме изображено число 26, нарисованное в сером цвете.
В предыдущий раз Италия принимала зимнюю Олимпиаду в 2006 году, тогда Игры прошли в Турине. Ранее, в 1956 году, сборная СССР впервые приняла участие в зимней Олимпиаде, которая проходила в Кортине-д'Ампеццо.
Зимние виды спорта,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители