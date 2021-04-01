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Олимпиада 2032 года может пройти в Северной Корее

Газета.Ruиещё 4
20 часов назад
Сеул, являющийся столицей Южной Кореи, направил в Международный олимпийский комитет (МОК) предложение провести Игры 2032 года совместно с северокорейским Пхеньяном, сообщает Reuters .
Олимпиада 2032 года может пройти в Северной Корее
Фото: Газета.RuГазета.Ru
"Правительство Сеула заявило о своей легитимности и необходимости принять у себя Олимпийские игры, подчеркнув, что оно реализует видение МОК мира во всем мире через спорт", - говорится в заявлении объединенного правительства, которое отвечает за межкорейские отношения.
Стоит отметить, что на зимних Олимпийских играх 2018 года, которые проходили в южнокорейском Пхенчхане, выступила объединенная женская корейская команда по хоккею. В качестве гимна команды была выбрана популярная народная песня "Ариран". В группе со шведками, японками и швейцарками сборная Кореи уступила во всех трех матчах, забросив лишь одну шайбу. В играх утешительного раунда кореянки также не смогли одержать побед.
Ранее главный тренер сборной Мексики Херардо Мартино заявил, что нападающий "Вулверхэмптона" Рауль Хименес может выступить на Олимпийских играх — 2020 в Токио.
Зимние виды спорта,Рауль Хименес,Reuters,
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