Олимпиада 2032 года может пройти в Северной Корее

Стоит отметить, что на зимних Олимпийских играх 2018 года, которые проходили в южнокорейском Пхенчхане, выступила объединенная женская корейская команда по хоккею. В качестве гимна команды была выбрана популярная народная песня "Ариран". В группе со шведками, японками и швейцарками сборная Кореи уступила во всех трех матчах, забросив лишь одну шайбу. В играх утешительного раунда кореянки также не смогли одержать побед.