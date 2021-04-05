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Сборная России по кёрлингу одержала пятую победу на чемпионате мира

RT на русскомиещё 1
8 часов назад
Мужская сборная России по кёрлингу обыграла команду Японии в матче чемпионата мира в канадском Калгари.
Сборная России по кёрлингу одержала пятую победу на ЧМ
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
Встреча завершилась со счётом 10:5.
В составе сборной России участие в матче принимали Сергей Глухов (скип), Евгений Климов, Дмитрий Миронов и Антон Калалб.
Для россиян эта победа стала пятой в шести матчах на круговом этапе ЧМ. В следующем матче россияне сыграют со Швейцарией.
Зимние виды спорта,Антон Калалб,Сергей Глухов,Евгений Климов,Дмитрий Миронов,СБОРНАЯ РОССИИ,
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