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Российские кёрлингисты победили команду США на ЧМ

RT на русскомиещё 7
10 часов назад
Сборная России одержала победу над национальной командой США в матче 13-го тура чемпионата мира по кёрглингу среди мужских команд в канадском Калгари.
Российские кёрлингисты победили США на чемпионате мира
Фото: ReutersReuters
Встреча завершилась со счётом 11:8 (2:0, 3:0, 0:2, 1:0, 0:2, 0:1, 0:1, 4:0, 0:2, 1:0) в пользу российской команды, в её составе выступили Сергей Глухов, Дмитрий Миронов, Евгений Климов, Антон Калалб и Даниил Горячев.
Следующим соперником россиян станет команда Канады.
Ранее сообщалось, что сборная России по кёрлингу уступила команде Швейцарии на ЧМ.
Зимние виды спорта,Даниил Горячев,Антон Калалб,Сергей Глухов,Евгений Климов,Дмитрий Миронов,СБОРНАЯ РОССИИ,
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