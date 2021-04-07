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США будут обсуждать с союзниками возможный бойкот Олимпиады в Китае

ТАССиещё 1
2 часа назад
Соединенные Штаты намерены обсуждать со своими зарубежными союзниками и партнерами идею возможного бойкота предстоящих зимних Олимпийских игр в Китае. Об этом сообщил во вторник на регулярном брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.
США обсудят с союзниками бойкот Олимпиады в Китае
Фото: EPAEPA
"Мы, разумеется, желаем это обсудить. И мы, разумеется, понимаем, что скоординированный подход будет отвечать не только нашим [американским] интересам, но и интересам наших союзников и партнеров", - заявил представитель внешнеполитического ведомства США, отвечая на вопрос о том, рассматривает ли Вашингтон идею "совместного бойкота" Олимпиады в КНР.
"Это один из вопросов, находящихся на повестке дня и сейчас, и на перспективу", - подчеркнул Прайс. По его словам, США будут вести "тесные консультации" с союзниками на этот счет. "Когда нам будет о чем объявить, мы, разумеется, так и поступим", - пообещал Прайс.
При этом он утверждал, что Пекин несет ответственность за различные серьезные нарушения прав человека, в частности в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) КНР. Отношения США и Китая базируются "на конкуренции", Вашингтон и Пекин также порой выступают как противники, но у этих двусторонних связей есть и элементы сотрудничества, сказал Прайс. Согласно изложенной им информации, США будут руководствоваться своими "интересами и ценностями" при выстраивании дальнейших отношений с КНР.
С призывами бойкотировать зимние Игры, которые в следующем году должен принять Китай, ранее выступали политики из Канады, Норвегии, США, а также представители почти 200 правозащитных организаций из разных стран мира. Поводом стали приписываемые Пекину массовые репрессии в СУАР. Между тем Пекин, как отмечал 8 марта официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, выступает категорически против политизации спорта отдельными странами и организациями, пытающимися под лозунгом защиты прав человека срывать крупные состязания и вмешиваться во внутренние дела других государств. Национальный Олимпийский комитет США, как уточнила 10 марта его руководитель Сьюзан Лайонс, не поддерживает идею бойкота Олимпийских игр в Пекине.
XXIV зимняя Олимпиада пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года. Столица Китая была выбрана местом ее проведения на сессии Международного олимпийского комитета в Куала-Лумпуре 31 июля 2015 года.
Зимние виды спорта,Сьюзан Лайонс,МИД,Госдеп США,
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