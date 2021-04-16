Командный чемпионат мира — 2021: реакция иностранцев на выступления российских фигуристов – критика, восторг

Доминирование сборной России на командном чемпионате мира многим не даёт покоя. Но Туктамышевой и Щербаковой восторгаются даже за рубежом!

Иностранные зрители не хотят мириться с успехом России на чемпионате мира. После того как наши фигуристы забрали половину медалей в Стокгольме, из-за рубежа посыпались жёсткие обвинения. Россию подозревали в коррупции и явном фаворитизме со стороны судей, а каждую ошибку рассматривали под микроскопом.

Казалось, история повторится и на командном чемпионате мира в Осаке, куда Россия приехала в статусе фаворита. Уже в первый день наши фигуристы уверенно захватили лидерство в турнирной таблице. Но, на удивление, на этот раз иностранцы отнеслись к успеху россиян более спокойно. А кто-то и вовсе в восторге от выступлений наших ребят.

И всё же без негатива не обошлось. Даже в такой ситуации иностранцев злят победы наших фигуристов.

«Они хотят отдать золото России самым вопиющим и бессмысленным способом»

В этом сезоне Россия показывает результаты, которые ей не покорялись больше 20 лет. Наши фигуристы взяли половину медалей на чемпионате мира в Стокгольме, три из которых оказались золотыми. А теперь рвутся к первой в истории победе на командном турнире World Team Trophy. Казалось бы, состав и готовность нашей команды не могут подвергаться сомнению, но и сейчас находятся те, кому доминирование России кажется несправедливым и необъективным. На популярных форумах и в соцсетях многие иностранные болельщики возмущены судейством женских соревнований и недовольны лидерством сборной России. Победы россиян их откровенно злят:

— Я уже расстроена и разочарована результатами женщин. Просто отдайте золото русским и закройте турнир.

— Очередная инфляция баллов для россиян?

— Всё это мероприятие — просто позор. они хотят отдать золото россии самым вопиющим и бессмысленным способом. зла не хватает.

— А ведь когда-то фигурное катание было интересно смотреть. Кому захочется смотреть на однотипных фигуристов из России?

— Это турнир имени России, или что вообще?

— Россию вообще не должны были пускать на этот турнир. Они буквально смеются над антиковидными правилами.

«Лиза должна ехать на Олимпиаду»

Справедливости ради, на многих зарубежных любителей фигурного катание выступление россиян произвело мощное впечатление. Особенно много тёплых слов заработала Елизавета Туктамышева . Ученица Алексея Мишина выдала лучшее выступление в сезоне, поразив зрителей не только эталонными прыжками, но и чувственным катанием. Российскими фигуристками восторгаются даже за рубежом.

— Лиза — императрица! Так она ещё никогда не катала эту программу!

— Вау, отличная работа, Лиза! Потрясающий тройной аксель, великолепные другие прыжки. Я так рада, что она продолжает, несмотря на выскочек из России. Действительно важная фигура в спорте.

— Катание Лизы было таким милым. Хотя это не то слово, которое я обычно использую для её катания. Прыжки, вращения, шаги были лучше, чем когда-либо. Она снова достигает пика. Это безумие!

—Лиза показывает класс. Её тройной аксель выглядит настолько солидным, что я не уверен, что у какой-нибудь другой девушки есть более надёжный элемент ультра-си на данный момент.

— Лиза должна ехать на Олимпиаду в качестве серьёзного претендента на медали. Я живу ради её прогресса!

— У Лизы такой красивый макияж. Боже, она выглядит как самая настоящая императрица.

«Наконец-то Аня получила внимание, которое заслуживает»

Больше всего критики после чемпионата мира досталось Анне Щербаковой . Иностранные комментаторы по косточкам разбирали технику ученицы Тутберидзе и уверяли, что она не заслужила победу. Дошло даже до того, что известный американский журналист Дэйв Лиз обвинил Аню и других фигуристок «Хрустального» в мошенничестве с применением блокаторов гормонов. Но Щербакова не обратила и капли внимания на критиков и продолжила работать. В короткой программе Аня выступила настолько проникновенно, что получила только слова восхищения в свой адрес.

— Я счастлива за Анну. Она выглядит более здоровой и расслабленной, чем на чемпионате мира.

— Эта девушка знает свои недостатки и работает над ними. Это достойно уважения.

— Прыжки Ани, несмотря на их недостатки, имеют «вау-эффект», из-за того, насколько плавны её приземления. Её переходы и положение в воздухе маскируют все недостатки.

— Очень красиво! Она действительно хорошо чувствует музыку и вызывает эмоции. Анна выглядит такой естественной, она постоянно улучшает себя. Роскошное выступление!

— Знаю, что люди сейчас начнут говорить о её завышенных компонентах, но я не видел ещё ни одной фигуристки с таким же уровнем музыкальности, мимики, переходов и плавности катания.

— Люблю Анну и её программу. Наконец-то она получила внимание, которое заслуживает.

«Каждый раз, когда все уверены, что Россия победит, случаются мужчины»

Не всё гладко пока идёт у наших одиночников. Михаил Коляда Евгений Семененко прекрасно выступили в короткой программе, но получили далеко не те баллы и места, которые заслуживают. Один из пользователей шутит в «Твиттере»: «Каждый раз, когда все уверены, что Россия победит, случаются мужчины».

В этот раз наших одиночников сложно обвинить в том, что они нас подвели. Миша и Женя сделали всё, что от них зависело. Хочется верить, что в произвольной программе судьи будут к ним справедливее. А свою долю любви они получили не только от российских болельщиков, но и от иностранцев.

— Миша заслуживает большего от судей. А какая у него осанка!

— Я так рада за Семененко! Он не самый любимый мой русский фигурист, но люди так негативно отнеслись к его отправке на чемпионат мира. Хорошо, что он доказал, что заслуживает быть в числе лучших.

— Миша — вау! Он устраивает спектакль на льду. Обожаю его.

— Катание Жени пугает меня, но в хорошем смысле. Он такой дерзкий, со стальными нервами.

— Миша заставляет плакать от чистого блаженства.