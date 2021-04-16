Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Матч-центр
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Почта

Ягудин назвал прокат Коляды гениальным

Спорт день за днемиещё 2
6 часов назад
<p>Олимпийский чемпион Алексей Ягудин прокомментировал выступление российского фигуриста Михаила Коляды в произвольной программе.</p> <p>«Абсолютно гениальное катание, гениальная постановка Ильи Авербуха для Миши Коляды. Редкий случай, когда совпадает абсолютно все, когда спортсмен способен настолько пронзительно выступать. Мы&nbsp;видели, насколько сконцентрирован был Миша, когда он&nbsp;выходил на&nbsp;лед», – цитирует Ягудина «Первый Канал».</p> <p>Ягудин, также заявил, что несмотря на ошибку допущенной Колядой во время исполнения тройного риттбергера, по итогу он остался доволен спортсменом.</p> <p>Чемпион России Михаил Коляда показал третий результат в произвольной программе на командном чемпионате мира в Японии, Осака.</p> <p>Российский фигурист набрал 180,72 балла. Такой результат стал лучшим для Коляды в нынешнем сезоне.</p> <p>180,72 балла Коляды в произвольной программе – больше, чем было на чемпионате мира в Стокгольме(178,52), но меньше, чем на одном из этапов Кубка России, чемпионате России, Rostelecom Cup и турнира в Гааге.</p> <p>Победу по итогам произвольной программы одержал американец Чен. Второе место занял японский фигурист Ханю.</p> <p>Михаил Семененко, который набрал 166,33 балла расположился на пятом месте.</p> <p><b>Читайте также: </b></p> <p><b><a href="https://www.sportsdaily.ru/news/sbornaya-rossii-prakticheski-garantirovala-sebe-pobedu-na-komandnom-chempionate-mira">Сборная России добилась решающего успеха на командном чемпионате мира</a></b><br /> </p>
Зимние виды спорта,Михаил Семененко,Михаил Коляда,Алексей Ягудин,Илья Авербух,СБОРНАЯ РОССИИ,Ростелеком,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители