Ягудин назвал прокат Коляды гениальным

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин прокомментировал выступление российского фигуриста Михаила Коляды в произвольной программе.

«Абсолютно гениальное катание, гениальная постановка Ильи Авербуха для Миши Коляды. Редкий случай, когда совпадает абсолютно все, когда спортсмен способен настолько пронзительно выступать. Мы видели, насколько сконцентрирован был Миша, когда он выходил на лед», – цитирует Ягудина «Первый Канал».

Ягудин, также заявил, что несмотря на ошибку допущенной Колядой во время исполнения тройного риттбергера, по итогу он остался доволен спортсменом.

Чемпион России Михаил Коляда показал третий результат в произвольной программе на командном чемпионате мира в Японии, Осака.

Российский фигурист набрал 180,72 балла. Такой результат стал лучшим для Коляды в нынешнем сезоне.

180,72 балла Коляды в произвольной программе – больше, чем было на чемпионате мира в Стокгольме(178,52), но меньше, чем на одном из этапов Кубка России, чемпионате России, Rostelecom Cup и турнира в Гааге.

Победу по итогам произвольной программы одержал американец Чен. Второе место занял японский фигурист Ханю.

Михаил Семененко , который набрал 166,33 балла расположился на пятом месте.

Читайте также:

Сборная России добилась решающего успеха на командном чемпионате мира

