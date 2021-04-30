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Россия проиграла Швейцарии в матче Еврочелленджа

Sport24иещё 13
30 апреля 2021
Сборная России уступила Швейцарии в рамках Еврочелленджа. Встреча завершилась со счетом 3:1.
Россия проиграла Швейцарии в матче Еврочелленджа
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Единственную шайбу у россиян забросил Евгений Тимкин.
В предыдущем матче российские хоккеисты выиграли у сборной Белоруссии со счетом 2:0.
Еврочеллендж
Швейцария — Россия — 3:1 (1:0, 0:1, 2:0).
Зимние виды спорта,Евгений Тимкин,СБОРНАЯ РОССИИ,
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