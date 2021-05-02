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Сборная России обыграла Италию на ЧМ по керлингу

ТК «Звезда»иещё 14
6 часов назад
На чемпионате мира по керлингу женская сборная России одержала третью победу в Калгари над командой из Италии. Встреча завершилась со счетом 8:5.
Российские керлингистки обыграли Италию на ЧМ
Фото: РИА НовостиРИА Новости
В составе сборной России на чемпионате мира выступают Алина Ковалева, Юлия Портунова, Галина Арсенькина, Екатерина Кузьмина и Мария Комарова.
Ранее российские керлингисты впервые вышли в полуфинал чемпионата мира. Они одержали победу над сборной Шотландии в 12-м матче предварительного раунда чемпионата мира по керлингу. Встреча в канадском Калгари завершилась со счетом 9:2.
Зимние виды спорта,Россия без Олимпиады,Мария Комарова,Алина Ковалева,Юлия Портунова,Галина Арсенькина,Екатерина Кузьмина,СБОРНАЯ РОССИИ,
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