Оргкомитет ЧМ-2021 представил дизайн медалей

На медалях изображен официальный логотип чемпионата – хоккеист на фоне стилизованной площадки. По краю награды указано название и место проведения турнира.
Дизайн медалей был разработан в сотрудничестве с Латвийским монетным двором. Чеканка была доверена монетному двору в Норвегии, где была изготовлена медаль Нобелевской премии мира.
Диаметр медали составляет 10 см, вес – более 400 грамм.
«Мы хотели использовать сильный и четкий хоккейный символ в дизайне медалей. И мы очень довольны результатом.
Мы также не забыли о национальном символе Латвии, принимающей страны, он будет представлен на лентах», – сказал глава оргкомитета Эдгарс Бунцис.
ЧМ-2021 пройдет в Риге с 21 мая по 6 июня.
Сборная России
сыграет в группе с командами Швеции, Чехии, Швейцарии, Словакии, Дании, Беларуси и Великобритании.