Оргкомитет ЧМ-2021 представил дизайн медалей

На медалях изображен официальный логотип чемпионата – хоккеист на фоне стилизованной площадки. По краю награды указано название и место проведения турнира.

Дизайн медалей был разработан в сотрудничестве с Латвийским монетным двором. Чеканка была доверена монетному двору в Норвегии, где была изготовлена медаль Нобелевской премии мира.