Глава WADA отказался прославлять Родченкова

«У меня смешанные чувства. Я не сторонник прославления этого человека. Не будем забывать, что именно он во многом виноват в скандале, в создании системы обмана. То, что он перешёл на другую сторону – это хорошо, но я далёк от того, чтобы его хвалить.
Второй вопрос – «закон Родченкова», подписанный и одобренный Дональдом Трампом, который вводит, среди прочего, принцип экстерриториальной юрисдикции и возможность применения уголовных санкций за пределами США.
Этот закон вызывает большие юридические сомнения не только у ВАДА, Международного олимпийского комитета, но и у многих правительств, потому что он дает американцам право вмешиваться в дела на других территориях.
К сожалению, это может привести к дисгармонизации антидопинговой системы в мире. Мы отслеживаем эту ситуацию», – приводит слова Баньки TVP.