Отбывшая дисквалификацию Кустова вернется в сборную

Прыгунья на лыжах с трамплина Александра Кустова , отбывшая полуторагодичную дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил, возвращается в спорт и присоединится к национальной команде 2 июня на сборе в Нижнем Тагиле. Об этом ТАСС сообщил главный тренер сборной России Евгений Плехов.

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Срок дисквалификации 22-летней спортсменки из Магадана, выступавшей на Олимпиаде-2018 в Южной Корее, истек 26 мая. Кустова была наказана за то, что нарушила пункт 2.4 общероссийских антидопинговых правил, в котором говорится о порядке предоставления информации о своем местонахождении для тестирования.

"Кустова возвращается в основной состав и на следующем сборе будет с командой", - сообщил Плехов.

Как рассказал главный тренер, сейчас мужская и женская команды находятся на сборе в Сочи (до 27 мая). Затем мужская сборная будет тренироваться в Чайковском (4-19 июня), а женская - в Нижнем Тагиле (2-11 июня).