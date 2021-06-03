В лыжах и биатлоне появится новый «технический допинг»

Международные федерации лыжных видов спорта (FIS) и биатлона (IBU) накануне олимпийского сезона ввели частичный запрет на использование содержащих фтор мазей, что может повлечь за собой дополнительные проверки и дисквалификации. Об этом пишет NEWS.ru.

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Издание также пишет, что эффективность фторовых мазей вынудит команды нарушать запрет и пользоваться «техническим допингом» для инвентаря.

Несмотря на то, что все ведущие лыжные страны уже год разрабатывают бесфторовые мази, пока не нашлось эффективной альтернативы проверенной годами «химии».

Как отмечается, мази с С8 могут демонстрировать более высокую эффективность, чем мази с С6. Именно в этой связи появляется соблазн нарушать эти правила.

Также издание сообщает, что из-за перехода на новые технологии возрастёт роль сервис-групп и новых наработок. В вопросе разработки технологических новинок в области подготовки лыж выигрывают такие страны, как Норвегия, Франция и Швеция, но не Россия.

В связи с запретом фторовых мазей возрастет роль подготовки лыжных структур. Как отмечается, в связи с отсутствием шлифт-машин на этапах Кубка мира у российских биатлонистов в последние годы были с этим сложности.