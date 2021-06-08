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Чемпионат Европы по футболу 2020

В Конгрессе США призвали отобрать Олимпиаду-2022 у Пекина

Чемпионат.comиещё 1
21 час назад
Американские законодатели Майкл Маккол (республиканец), Грегори Микс (демократ), Майк Галлахер (республиканец) и Том Малиновски (демократ) внесли в нижнюю палату Конгресса США резолюцию с призывом к Международному олимпийскому комитету (МОК) перенести Олимпиаду 2022 года из Пекина. По мнению конгрессменов, правительство страны должно нести ответственность за массовые репрессии в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.
В Конгрессе США призвали отобрать ОИ-2022 у Пекина
Фото: ReutersReuters
«Необходимо инициировать срочный процесс поиска альтернативных объектов для проведения Олимпиады, если преследования уйгуров и другие нарушения продолжатся», — отмечается в резолюции, текст которой приводит Texas Tribune.
Ранее с призывом бойкотировать зимнюю Олимпиаду в Пекине выступали политики из таких стран, как Канада, Норвегия и США.
Зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.
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