ISU заменил слово «ladies» на «women» во всех документах

Международный союз конькобежцев (ISU) объявил о замене слова «ladies» (дамы) на слово «women» (женщины) во всех документах. В сообщении пресс-службы организации отмечается, что изменение принято в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК) по вопросам гендерного равенства.