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Чемпионат Европы по футболу 2020

Джонатан Гурейро заболел коронавирусом

Чемпионат.comиещё 4
7 часов назад
Российский фигурист Джонатан Гурейро, выступающий в танцах на льду с Тиффани Загорски, заболел коронавирусом. Об этом спортсмен сообщил в своём «инстаграме».
«Привет, COVID», — подписал своё фото с респираторами фигурист.
Комментатор и ведущий Павел Занозин попытался поддержать Джонатана: «Держись, друг, там не очень страшно, но надо потерпеть!»
Российская фигуристка Анастасия Скопцова, тоже выступающая в танцах на льду, написала: «Скучаем».
В комментариях все подписчики желают Гурейро скорейшего выздоровления и восстановления.
Фотографию можно посмотреть в инстаграм-аккаунте Джонатана Гурейро.
С 2014 года Джонатан Гурейро выступает с Тиффани Загорски. В паре с ней он двукратный победитель Кубка России (2016, 2017), двукратный бронзовый призёр чемпионата России (2018, 2020).
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