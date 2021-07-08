Джонатан Гурейро заболел коронавирусом

В комментариях все подписчики желают Гурейро скорейшего выздоровления и восстановления.

С 2014 года Джонатан Гурейро выступает с Тиффани Загорски. В паре с ней он двукратный победитель Кубка России (2016, 2017), двукратный бронзовый призёр чемпионата России (2018, 2020).