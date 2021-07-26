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Олимпиада-2020

Российские саблистки Софья Великая и София Позднякова встретятся в финале ОИ-2020

Чемпионат.comиещё 6
1 час назад

Российская саблистка Софья Великая вышла в финал летних Олимпийских игр в Токио (Япония). В полуфинале она победила представительницу Венгрии Анну Мартон со счётом 15:8.

В финале Великая встретится с соотечественницей Софией Поздняковой. В противостоянии за бронзу Мартон сразится с француженкой Манон Бруне.

Поединок за третье место начнётся в 13:50 мск, финал — в 14:45.

В нашем «инстаграме» тоже горит олимпийский огонь. Подписывайся. Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.

Зимние виды спорта,София Позднякова,Софья Великая,
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