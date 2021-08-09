Российские спортсмены на Олимпийских играх 2022 года в Пекине выступят под флагом Олимпийского комитета России и с фрагментом из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского в качестве гимна, сообщил президент ОКР Станислав Поздняков.

«Форма на Пекин находится уже в стадии финального согласования. Все остальные вещи останутся такими же: мы будем выступать под флагом ОКР и с гениальным творением Чайковского вместо гимна. Кстати, многие коллеги, которые присутствовали на протокольных церемониях, благодарили нас за выбор именно этой композиции», – передает РИА «Новости» слова Позднякова.

По его словам, ни один российский спортсмен, тренер или член делегации ОКР не нарушил решение Спортивного арбитражного суда (CAS) на Олимпийских играх в Токио.

«Со стороны МОК в неофициальных контактах были только слова благодарности за четкое взаимодействие. Мы с нашими коллегами не один год проводим сложные с организационной точки зрения Игры. В Пхенчхане было еще сложнее. Здесь все было достаточно просто: наши спортсмены, тренеры, члены делегации – дисциплинированные люди, никто из них не нарушал те правила, которые были на нас возложены решением CAS», – сказал Поздняков.

Глава ОКР также подвел итоги Олимпиады в Токио. «Покидаем Токио с легким сердцем. Ехали сюда с некоторой тревогой, потому что не знали, как пройдут для нас эти Игры. Сегодня они завершились триумфально для нашей команды. Уезжаем с небольшой грустинкой, потому что всегда печально расставаться с друзьями. Организаторы сделали все возможное, чтобы Олимпиада состоялась. Чтобы 11 тыс. спортсменов смогли реализовать свою олимпийскую мечту. Среди этих спортсменов – 334 представителя России. Наши спортсмены завоевали максимальное количество медалей с 2004 года, когда я еще сам был участником Олимпиады», – сказал Поздняков.

«Во время подготовки к Играм спортсмены проявили лучшие качества: терпение, мужество, граничащее с героизмом. Прилетали сюда разрозненной командой профессиональных, хорошо подготовленных спортсменов-олимпийцев, а улетаем командой героев. Это делает меня, как руководителя ОКР, крайне счастливым. Горжусь каждым участником своей команды, вне зависимости от того, завоевал он медали или нет. Все спортсмены проявили лучшие качества и получат порцию благодарности от болельщиков в России. Отдельно хочу поблагодарить СМИ за яркое и точное освещение событий, к которым из-за коронавирусных ограничений большинство наших соотечественников не могли прикоснуться здесь в Токио, но они получали заряд энергии от нашей команды», – сказал Поздняков.

По его словам, ОКР находится в стадии коммуникации с Международной федерацией гимнастики (FIG) по поводу судейства в индивидуальном многоборье в соревнованиях по художественной гимнастике на Олимпиаде в Токио. «Решение таких вопросов – ее прерогатива. Но вместе с тем мы проинформировали руководителей Международного олимпийского комитета о сложившейся ситуации. Коль скоро этот вопрос будет решаться в FIG, то один из вице-президентов ОКР Василий Титов является вице-президентом FIG, и мы надеемся, что он поможет в разрешении этого вопроса», – сказал Поздняков.

«В данный момент нам нужно разобраться с судейством. Это самая главная задача. После того, как будет объективно определена картина, будем делать следующие шаги. Я вижу это так», – отметил Поздняков.