Паралимпиада в Токио: итоги второго дня соревнований

Второй день Паралимпийских игр – 2020 завершился в японском Токио. Сборная России завоевала десять наград: три золота, три серебра и четыре бронзы, сообщает «МИР 24».

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Медаль высшей пробы завоевал велосипедист Михаил Асташов. Спортсмен выиграл золотую медаль в гонке преследования в классе С1 на дистанции 3000 метров. При этом в квалификационном заезде Михаилу удалось установить мировой рекорд.

Во второй день, как и в первый, отлично себя проявили пловцы, взяв сразу пять медалей. Так, пловец Андрей Калина стал первым на дистанции 100 метров брассом в категории SB8. На финише он показал результат 1 минута 7,24 секунды. Серебряную медаль завоевал Оскар Сальгеро Галистео (Испания), тройку лучших замкнул Ян Гуанлун из Китая.

Еще один пловец Артем Исаев завоевал серебряную медаль на дистанции 100 метров брассом. В решающем заплыве он уступил 2,10 секунды итальянцу Стефано Раймонди Третьим стал еще один россиянин Дмитрий Бартасинский.

Серебряную медаль в заплыве на 200 метров на Паралимпиаде завоевал российский пловец Андрей Граничка. Он преодолел дистанцию за 2.40,92 минуты. Первое место досталось Нельсону Криспину Корсо из Колумбии, тройку призеров замкнул Цзя Гонгван из Китая. Еще один российский пловец Роман Жданов стал бронзовым медалистом в плавании вольным стилем на 100 метров.

В заплыве на 100 метров на спине в классе S13 бронзу взял россиянин Владимир Сотников. Он уступил белорусу Игорю Бокию, который установил новый мировой рекорд в данной дисциплине. Пловец преодолел дистанцию за 56,36 секунды. Серебро завоевал канадец Николас-Гай Турбид.

Что касается женщин, то здесь бронзовым призером Паралимпийских игр стала Аделина Разетдинова. Она приплыла к финишу третьей на дистанции 100 метров брассом в классе SB8. Золотую медаль выиграла Эллен Кин из Ирландии (1 минута 19,93 секунды). Россиянка отстала от победительницы на 4,84 секунды. Серебро завоевала Софи Паскоу из Новой Зеландии (+0,39 секунды).

Во второй день соревнований российские паралимпийцы отличились и в фехтовании. Шпажист Александр Кузюков выиграл золотую медаль, одолев в финальном поединке Жоване Гиссоне из Бразилии со счетом 15:8. Спортсмены выступали в категории В. До этого серебро в фехтовании на колясках завоевал еще один россиянин Максим Шабуров. В решающем поединке он уступил представителю Великобритании Пирсу Джилливеру. Счет поединка 9:15.