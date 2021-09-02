«У нас в этом вопросе единый подход, поэтому цифры за медали на зимней Олимпиаде будут те же, что и на летней. 4 миллиона рублей за золото, 2,5 миллиона – за серебро и 1,7 миллиона за бронзу», — цитирует Матыцина РИА «Новости».