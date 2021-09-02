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Олимпиада-2020

Названы суммы выплат российским спортсменам за медали на зимней Олимпиаде

Газета.Ru
1 час назад

Министр спорта России Олег Матыцин рассказал, какие призовые получат спортсмены за медали на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине, которые пройдут с 4 по 20 февраля.

«У нас в этом вопросе единый подход, поэтому цифры за медали на зимней Олимпиаде будут те же, что и на летней. 4 миллиона рублей за золото, 2,5 миллиона – за серебро и 1,7 миллиона за бронзу», — цитирует Матыцина РИА «Новости».

Аналогичные суммы полагались российским медалистам на летних Олимпийских играх — 2020 в Токио, которые прошли с 23 июля по 8 августа. По итогам соревнований российские спортсмены завоевали 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые награды.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступала под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения звучал фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее министр спорта России Матыцин назвал минимальную задачу на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

РФ опустилась вниз в медальном зачете Паралимпиады-2020

Зимние виды спорта,Видео,Олег Матыцин,Петр Чайковский,Всемирное антидопинговое агентство,РИА Новости,
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