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Стал известен девиз зимних Олимпийских игр в Пекине

ТАСС
1 час назад

ТАСС, 17 сентября. Оргкомитет зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине представил девиз соревнований. Об этом сообщает пресс-служба оргкомитета.

Стал известен девиз зимних Олимпийских игр в Пекине
Фото: EPAEPA

Девиз Игр - "Вместе ради общего будущего". Он выбран в контексте глобальных ответных мер на пандемию коронавируса.

"Вместе ради общего будущего" - это позиция, инициатива и план действий, отстаивающие стремление к достижению общей цели, - говорится в сообщении. - Единство, мир, прогресс и терпимость - это пропаганда олимпийского духа, выражающая общее желание всего мира работать вместе во имя лучшего будущего".

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года. Всего будет разыграно 109 комплектов медалей.

Зимние виды спорта,ИТАР-ТАСС,
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