Трусова упала с четверного флипа в произвольной программе на турнире в США

Российская фигуристка Александра Трусова стала победительницей турнира U.S. International Classic. Во время произвольной программы спортсменка упала с четверного флипа, коснулась льда рукой, не докрутив прыжок, исполняя четверной лутц. Каскад четверной лутц – ойлер – тройной сальхов россиянка прыгнула с недокрутом на последнем прыжке. На четверном тулупе россиянка сделала бабочку, прыгнув лишь двойной. За выступление Трусова набрала 142,05 балла, что позволило ей выиграть турнир. Трусова взяла бронзовую медаль в женском одиночном катании на чемпионате мира в Стокгольме. Также она является бронзовым призером чемпионата Европы — 2020, бронзовым призером финала Гран-при 2019 года, серебряным призером (2019) и двукратной обладательницей бронзовых медалей чемпионата России (2020 и 2021). Фигуристка стала второй в истории двукратной чемпионкой мира среди юниоров (2018, 2019). Ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова раскритиковала выступление Александры Трусовой в короткой программе на турнире U.S. International Classic "Мне не может понравиться выступление, когда человек упал. Да, хорошее катание, Саша стала лучше вращаться. Но Трусова — это тот человек, который должен делать все. И я хочу, чтобы она делала все Она это может", — сказала Тарасова.