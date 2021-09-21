Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Войти в почту

Плющенко раскрыл секрет тренерской методики

Анна Безрукова
1 час назад

Евгений Плющенко раскрыл, по какой методике он тренирует спортсменов. Как пояснил двукратный олимпийский чемпион, его подопечным тяжело привыкнуть к его методам работы, цитирует фигуриста пресс-служба Федерации фигурного катания.

Плющенко раскрыл секрет тренерской методики
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я все равно иду и придерживаюсь методов Алексея Николаевича Мишина — я 20 лет работал с ним. И в этой системе мне ничего менять не хочется. Да, я вношу свои определенные корректировки, что нормально. Так и должно быть», — отметил Плющенко.

Как добавил спортсмен, важнейшие вещи вроде системы подготовки, упражнений и взаимодействия между учеником и тренером он строит в соответствии с «рецептом» Мишина. Но не всем ученикам Плющенко этот метод привычен. Чемпион рассказал, что в настоящий момент у него сформирована отличная команда. И сейчас для всех самое важное — усердно трудиться для достижения результатов.

Ранее СМИ писали, что после того, как Алена Косторная и Александра Трусова вернулись обратно к Этери Тутберидзе, многие думали, что тренерским надеждам Плющенко настал конец. Но начало сезона показало, что все иначе и пока в юниорских соревнованиях у подопечных двукратного олимпийского чемпиона конкурентов нет.

С момента первых турниров сезона ученики бывшего прославленного фигуриста ни разу не уступали никому первенство. У Плющенко даже получилось вернуть на прежний уровень одну из талантливых одиночниц российского фигурного катания, сообщало издание NEWS. ru.

Зимние виды спорта,Алена Косторная,Александра Трусова,Этери Тутберидзе,Алексей Мишин,Евгений Плющенко,
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители