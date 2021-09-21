Плющенко раскрыл секрет тренерской методики

Евгений Плющенко раскрыл, по какой методике он тренирует спортсменов. Как пояснил двукратный олимпийский чемпион, его подопечным тяжело привыкнуть к его методам работы, цитирует фигуриста пресс-служба Федерации фигурного катания.

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«Я все равно иду и придерживаюсь методов Алексея Николаевича Мишина — я 20 лет работал с ним. И в этой системе мне ничего менять не хочется. Да, я вношу свои определенные корректировки, что нормально. Так и должно быть», — отметил Плющенко.

Как добавил спортсмен, важнейшие вещи вроде системы подготовки, упражнений и взаимодействия между учеником и тренером он строит в соответствии с «рецептом» Мишина. Но не всем ученикам Плющенко этот метод привычен. Чемпион рассказал, что в настоящий момент у него сформирована отличная команда. И сейчас для всех самое важное — усердно трудиться для достижения результатов.

Ранее СМИ писали, что после того, как Алена Косторная и Александра Трусова вернулись обратно к Этери Тутберидзе, многие думали, что тренерским надеждам Плющенко настал конец. Но начало сезона показало, что все иначе и пока в юниорских соревнованиях у подопечных двукратного олимпийского чемпиона конкурентов нет.