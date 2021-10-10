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Российский конькобежец Руслан Захаров погиб в возрасте 23 лет

ТАССиещё 4
32 минуты назад

Призер юниорского чемпионата мира российский конькобежец Руслан Захаров погиб в результате трагического инцидента в возрасте 23 лет. Об этом сообщает пресс-служба Союза конькобежцев России.

Российский конькобежец погиб в 23 года
Фото: Союз конькобежцев РоссииСоюз конькобежцев России

"В результате трагического инцидента ушел из жизни призер юниорского чемпионата мира, победитель юниорского Кубка мира по конькобежному спорту, многократный победитель первенства России Руслан Захаров. Ему было 23 года", - сказано в заявлении.

Союз конькобежцев России выразил соболезнования семье, друзьям и близким спортсмена.

Зимние виды спорта,Руслан Захаров,
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