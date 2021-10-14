Россия потеряла шанс из-за ученика Тутберизе

Российский фигурист, обладатель мирового рекорда среди юниоров, Даниил Самсонов получил американскую визу и сразу же снялся с соревнований. Эксперты назвали этот поступок «крайне неоднозначным».

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Подчеркивается, что серия Гран-при еще не началась, но Россия уже столкнулась с большой неприятностью: на первом этапе в США российская сборная недосчитается одного участника из-за сомнительного решения штаба Этери Тутберидзе, пишет championat.com.

Известно, что россиянин Даниил Самсонов специально ездил в Узбекистан, чтобы получить визу США, а спустя несколько дней снялся из-за проблем со здоровьем. Неясно, на что рассчитывали тренеры, поскольку некогда подававший большие надежды фигурист никак не может восстановиться после серьезного заболевания (синдрома Осгуда-Шляттера), отмечает издание.