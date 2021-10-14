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Россия потеряла шанс из-за ученика Тутберизе

Анна Безрукова
2 часа назад

Российский фигурист, обладатель мирового рекорда среди юниоров, Даниил Самсонов получил американскую визу и сразу же снялся с соревнований. Эксперты назвали этот поступок «крайне неоднозначным».

Россия потеряла шанс из-за ученика Тутберизе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Подчеркивается, что серия Гран-при еще не началась, но Россия уже столкнулась с большой неприятностью: на первом этапе в США российская сборная недосчитается одного участника из-за сомнительного решения штаба Этери Тутберидзе, пишет championat.com.

Известно, что россиянин Даниил Самсонов специально ездил в Узбекистан, чтобы получить визу США, а спустя несколько дней снялся из-за проблем со здоровьем. Неясно, на что рассчитывали тренеры, поскольку некогда подававший большие надежды фигурист никак не может восстановиться после серьезного заболевания (синдрома Осгуда-Шляттера), отмечает издание.

Также уточняется, что между сообщением о получении российскими фигуристами американской визы и решением о снятии Даниила Самсонова прошло всего три дня. Очевидно, речь не идет о неожиданной травме спортсмена на тренировке – проблемы со здоровьем у фигуриста возникли уже давно. В этой связи меры тренерского штаба Тутберидзе выглядят эгоистичными, считает издание.

Зимние виды спорта,Этери Тутберидзе,Чемпионат.com,
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