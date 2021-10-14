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Овечкин вошел в топ-5 лучших снайперов в истории НХЛ

Елена Прошина
2 часа назад

Хоккеист Александр Овечкин вошел в пятерку лучших снайперов в истории регулярных чемпионатов НХЛ. В среду россиянин забросил свои 731-ю и 732-ю шайбы, обогнав в рейтинге Марселя Дионна, сообщает РИА Новости.

Овечкин вошел в топ-5 лучших снайперов в истории НХЛ
Фото: ReutersReuters

Напомним, что сейчас Овечкин является капитаном «Вашингтона» и в стартовом матче сезона с «Нью-Йорк Рейнджерс» (5:1) ему удалось оформить дубль.

4-ю позицию в списке с 741 шайбой занимает Бретт Халл, 3-е место – Яромир Ягр (766), второе – Горди Хоу (801), а рекордсменом считается Уэйн Гретцки (894).

Всего за карьеру в чемпионатах НХЛ Овечкин сыграл 1198 игр, набрав в них 1324 очка.

Отметим, что также по результатам игры «Вашингтон» против «Рейнджерс» Овечкин получил звание звезды дня – первое для текущего сезона НХЛ. Кроме двух шайб российский хоккеист смог оформить две голевые передачи.

Второй звездой дня был признан форвард «Анахайма» Мэйсон Мактавиш, у которого гол и пас в матче с «Виннипегом» (4:1). Третьей звездой стал защитник «Колорадо» Боуэн Байрэм, на счету которого гол и результативный пас в матче с «Чикаго» (4:2).

Зимние виды спорта,Бретт Халл,Уэйн Гретцки,Яромир Ягр,Александр Овечкин,РИА Новости,
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