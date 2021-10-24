«Всё в угоду норвежцам». По Большунову нанесли серьезный удар

Оргкомитет Игр пошёл на поводу у главных соперников России.

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Теперь нашему чемпиону будет сложнее завоевать золото.

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Олимпиада в Пекине ещё не стартовала, но закулисная война против лидера лыжной сборной России Александра Большунова уже открыта. Норвегия продавила решение о сокращении спринтерской дистанции у мужчин с 1850 до 1500 метров. Тренеры сборной России заявили, что это решение не в пользу нашей команды. По Большунову наносят серьёзный удар.

«Финишный подъём останется»

Официально о решении сократить мужской спринтерский круг Международная федерация лыжных видов спорта пока не объявила, но это вопрос времени. Решение касается как личного, так и командного спринта.

Принципиально всё решено – мужской и женский спринт пройдут по одной трассе. Первоначально планировались разные круги. За счёт чего можно сократить мужскую дистанцию? Будет отрезан один подъём, но не финишный.

«Насколько нам известно, дистанцию спринта уже сократили до полутора километров, так что будет одинаковый круг как для мужчин, так и для женщин. Плюс это будет и для спринт-эстафеты, те же самые полтора километра.

Знаю, что финишный подъём останется. Весь круг будет с одной стороны не сложный, но и не простой. Очень много будет пологих подъёмов, только в конце будет часть крутого подъёма. Но таких крутых подъёмов, какие были на ЧМ-2021 в Оберстдорфе, не будет», — рассказал тренер сборной России Сергей Турышев.

«Официальной информации по сокращению ещё нет, всё обсуждается. Если будет сокращение, оно коснётся как командного, так и личного спринта», — отметил старший тренер российской команды Юрий Бородавко.

«Большунову подошёл бы более длинный круг»

В чью пользу изменение длины и рельефа спринтерского круга? В пользу сборной Норвегии и тех команд, где есть спринтерские группы. В России такой группы нет, а чистых спринтеров в мужской команде только двое – Глеб Ретивых и Александр Терентьев. А Большунову было бы выгоднее бежать более длинный круг, потому что весь мир видит, как он держит скорость, когда дистанция длиннее стандартного спринта. Это его главный козырь: не умение ускориться, а умение держать скорость.

«Изменения не в пользу дистанционщиков, не в нашу пользу. Наши гонщики дистанционного характера, длинный круг был бы для нас хорошим подспорьем. На большой длине нужна выносливость, чем мы и отличаемся. Это в угоду тем, где есть спринтерские команды. Всё в угоду норвежцам, это их инициатива, которую они продвигали ещё до Олимпиады», — подчеркнул Бородавко.

«В пользу кого это будет, мы поймём только в феврале. Сейчас сложно что-то сказать. Для чистых спринтеров это лучше, конечно, но будет решать готовность всех, как спринтеров, универсалов, так и тех, кто работает только на дистанции.

Но, понятное дело, что Большунову для спринта подошёл был более длинный круг — сто процентов. Что касается других наших ребят, я не стал бы сейчас утверждать, что для них длинный круг был бы лучше короткого.

Я уверен, что даже тот круг, который оставили, будет непростой. В первую очередь из-за снега и высоты. На чемпионате мира – 2021 тоже круг облегчили, и все думали, что преимущество в команднике будет у спринтеров, а они не смогли держать высокую скорость на всех трёх кругах. Лучше смотрелись универсалы, такие как Клебо и Большунов», — выразил своё мнение тренер сборной России Егор Сорин.

Большунов — вне всяких сомнений, а кто ещё?

Недавно президент ФЛГР и главный тренер сборной России Елена Вяльбе, рассказывая о принципах отбора в олимпийский состав, подчеркнула, что преимущество будет отдано универсалам. Она объяснила, что с учётом сложного рельефа круга в тим-спринте не стоит рассчитывать на чистых спринтеров, и под ударом в таком случае место в команде Глеба Ретивых.

«Если бы был большой круг на спринтерскую эстафету, нужно было бы придерживаться тактики универсал-спринтер. Так как круг укоротили, можно рассматривать даже тех спортсменов, кто бегает только спринты. Видно будет только ближе к делу. Но, как правило, важны и спринтерские, и дистанционные качества», — объяснил Егор Сорин.

«Думаю, изменение круга никак не скажется на отборе в команду и выборе состава. Больших изменений не произойдёт. У мужчин, как мы говорили с Еленой Валерьевной, будем рассматривать только одного спринтера», — резюмировал Сергей Турышев.

Кого же выставлять на спринт? Место Большунова сомнению не подвергается. Как и место Сергея Устюгова, который даже совсем не в оптимальном состоянии в Оберстдорфе пробился в финальный забег. Скорее всего, они же побегут и спринтерскую эстафету.