Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+10° в 
USD 69.81EUR 81.03BRENT 82.46
Войти в почту

Российские конькобежцы столкнулась с проблемами при получении виз в США и Канаду

Sports.ru
1 час назад

Исполнительный директор Союза конькобежцев России Варвара Барышева сообщила, что российские конькобежцы столкнулись с проблемами при получении виз в США и Канаду.

Российские конькобежцы столкнулась с проблемами при получении виз в США и Канаду
Фото: Sports.ruSports.ru

«Проблема с канадскими визами заключается в том, что мы не могли сами занести паспорта в посольство, действует локдаун и мы не могли поставить визы. Канадская федерация написала все письма, мы со своей стороны отправили всю информацию о том, кто с нашей стороны туда пойдет.

Также представители ОКР общались с МОК и представителем НОК Канады, хотя требуется только то, чтобы нас пустили в посольство. Мы уже прошли биометрию, все оплатили, есть номера на каждого человека. Канадцы периодически нам отвечают, сегодня сделали допуск на личный занос паспортов, заверили, что это случится в понедельник. Меж тем 4 ноября команда улетает на первые этапы Кубка мира.

С визами в США тоже есть своя история: мы попросили US Speedskating посодействовать нам в получении визы. Планировалось сделать это в Польше, так как первый этап Кубка мира у нас там и состоится.

С американской стороны нам оперативно прислали все приглашения, но возник вопрос — у четверых спортсменов есть проблема с загрузкой данных в личном кабинете. Это какой-то технический момент, но его пока не удается решить», – сказала Барышева.

Зимние виды спорта,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители