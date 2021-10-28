Российские конькобежцы столкнулась с проблемами при получении виз в США и Канаду

Исполнительный директор Союза конькобежцев России Варвара Барышева сообщила, что российские конькобежцы столкнулись с проблемами при получении виз в США и Канаду.
«Проблема с канадскими визами заключается в том, что мы не могли сами занести паспорта в посольство, действует локдаун и мы не могли поставить визы. Канадская федерация написала все письма, мы со своей стороны отправили всю информацию о том, кто с нашей стороны туда пойдет.
Также представители ОКР общались с МОК и представителем НОК Канады, хотя требуется только то, чтобы нас пустили в посольство. Мы уже прошли биометрию, все оплатили, есть номера на каждого человека. Канадцы периодически нам отвечают, сегодня сделали допуск на личный занос паспортов, заверили, что это случится в понедельник. Меж тем 4 ноября команда улетает на первые этапы Кубка мира.
С визами в США тоже есть своя история: мы попросили US Speedskating посодействовать нам в получении визы. Планировалось сделать это в Польше, так как первый этап Кубка мира у нас там и состоится.
С американской стороны нам оперативно прислали все приглашения, но возник вопрос — у четверых спортсменов есть проблема с загрузкой данных в личном кабинете. Это какой-то технический момент, но его пока не удается решить», – сказала Барышева.