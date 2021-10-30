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Россиянки выиграли медальный зачёт ЧМ по художественной гимнастике

Большая Азияиещё 14
11 часов назад

Сборная России по художественной гимнастике досрочно победила в неофициальном медальном зачете чемпионата мира. Турнир проходит в японском Китакюсю.

Россиянки выиграли медальный зачёт ЧМ по художественной гимнастике
Фото: Большая АзияБольшая Азия

В пятницу российские гимнастки победили в групповом многоборье. Набранные ими баллы также принесли сборной России победу в командном турнире.

В индивидуальных видах на турнире три золотые медали завоевала

Дина Аверина

(обруч, мяч, булавы), она стала 17-кратной чемпионкой мира, повторив рекорд

Евгении Канаевой

по количеству побед на мировых первенствах.

Помимо пяти золотых медалей в активе российской команды три серебряные (мяч, булавы, лента) и одна бронзовая (лента) награда.

На турнире осталось разыграть три комплекта наград, одну — в личном многоборье, две — в командных соревнованиях (5 мячей, 3 обруча и 4 булавы). В упражнении с лентой победу одержала спортсменка из Белоруссии

Алина Горносько

, в активе белорусских спортсменок также одна серебряная и четыре бронзовые медали. Третье место в общем зачете занимает итальянская команда (0-2-1).

Мировое первенство в Японии завершится 31 октября. 30 октября состоится личное многоборье, 31 октября будут разыграны медали в командных упражнениях с пятью мячами, а также с тремя обручами и четырьмя булавами.

Зимние виды спорта,Евгения Канаева,СБОРНАЯ РОССИИ,
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