Россиянки выиграли медальный зачёт ЧМ по художественной гимнастике

Сборная России по художественной гимнастике досрочно победила в неофициальном медальном зачете чемпионата мира. Турнир проходит в японском Китакюсю.
В пятницу российские гимнастки победили в групповом многоборье. Набранные ими баллы также принесли сборной России победу в командном турнире.
В индивидуальных видах на турнире три золотые медали завоевала
Дина Аверина
(обруч, мяч, булавы), она стала 17-кратной чемпионкой мира, повторив рекорд
по количеству побед на мировых первенствах.
Помимо пяти золотых медалей в активе российской команды три серебряные (мяч, булавы, лента) и одна бронзовая (лента) награда.
На турнире осталось разыграть три комплекта наград, одну — в личном многоборье, две — в командных соревнованиях (5 мячей, 3 обруча и 4 булавы). В упражнении с лентой победу одержала спортсменка из Белоруссии
Алина Горносько
, в активе белорусских спортсменок также одна серебряная и четыре бронзовые медали. Третье место в общем зачете занимает итальянская команда (0-2-1).
Мировое первенство в Японии завершится 31 октября. 30 октября состоится личное многоборье, 31 октября будут разыграны медали в командных упражнениях с пятью мячами, а также с тремя обручами и четырьмя булавами.