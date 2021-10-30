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Дина Аверина выиграла личное многоборье и стала 18-кратной чемпионкой мира

Чемпионат.comиещё 8
8 часов назад

Российская гимнастка Дина Аверина одержала победу в финале личного многоборья на чемпионате мира – 2021 в Китакюсю (Япония) и стала 18-кратной чемпионкой мира.

Дина Аверина выиграла личное многоборье и стала 18-кратной чемпионкой мира
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

По итогам четырёх упражнений россиянка набрала 108,400 балла. Второе место заняла представительница Беларуси Алина Горносько, третье — ещё одна россиянка Арина Аверина.

ЧМ по художественной гимнастике. Китакюсю (Япония). Личное многоборье. Финал

Напомним, Дина Аверина вышла в финал личного многоборья с первого места, получив по итогам четырёх упражнений 85,175 балла. Её сестра Арина продемонстрировала второй результат (85,175).

Днём ранее 23-летняя Дина Аверина стала 17-кратной чемпионкой мира, повторив рекорд другой россиянки Евгении Канаевой по количеству золотых медалей на чемпионатах мира.

Зимние виды спорта,Дина Аверина,Евгения Канаева,
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