Дина Аверина выиграла личное многоборье и стала 18-кратной чемпионкой мира

Российская гимнастка Дина Аверина одержала победу в финале личного многоборья на чемпионате мира – 2021 в Китакюсю (Япония) и стала 18-кратной чемпионкой мира.

По итогам четырёх упражнений россиянка набрала 108,400 балла. Второе место заняла представительница Беларуси Алина Горносько, третье — ещё одна россиянка Арина Аверина.

ЧМ по художественной гимнастике. Китакюсю (Япония). Личное многоборье. Финал

Напомним, Дина Аверина вышла в финал личного многоборья с первого места, получив по итогам четырёх упражнений 85,175 балла. Её сестра Арина продемонстрировала второй результат (85,175).