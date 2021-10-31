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Винер-Усманова поддержала уронившую булаву гимнастку Орлову

Газета.Ruиещё 3
20 часов назад

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова рассказала о том, как гимнастка Полина Орлова потеряла предмет (булаву) во время исполнения программы на чемпионате мира – 2021. В результате российская команда проиграла первое место итальянкам. "Полине Орловой я сказала, что она большой молодец. Это была ошибка Алисы Тищенко, которая бросила далековато. Полине пришлось тянуться только одной рукой, поэтому булавы разошлись. Полина Орлова — герой, она никогда не стояла в групповых упражнениях, она никогда не выступала ни в одних международных соревнованиях в именно групповых упражнениях, поэтому она настоящий герой", — приводит слова Винер-Усмановой сайт "Матч ТВ". "Газета.Ru" вела текстовую онлайн-трансляцию последнего соревновательного дня на ЧМ по художественной гимнастике. Сборная России одержала победу в общем медальном зачете чемпионата мира. В активе российских гимнасток семь золотых, четыре серебряных и две бронзовые медали. Наибольшую часть золотых медалей для России завоевала Дина Аверина, в активе которой четыре награды высшей пробы. Ранее сообщалось, что сборная России по художественной гимнастике выиграла медальный зачет ЧМ.

Винер-Усманова поддержала уронившую булаву гимнастку Орлову
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Зимние виды спорта,Полина Орлова,Дина Аверина,Ирина Винер,СБОРНАЯ РОССИИ,Газета.Ru,
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