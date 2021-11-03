Умер бывший тренер сборной России по конькобежному спорту Николай Гудин

«За годы тренерской работы Николай Васильевич дал путь в большой спорт многим ученикам, в том числе олимпийской чемпионке Светлане Бажановой и призеру чемпионата мира Вадиму Саютину. Гудин — лауреат премии министерства спорта Российской Федерации в номинации «За служение спорту» в категории «За вклад в развитие физической культуры и спорта».