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Умер бывший тренер сборной России по конькобежному спорту Николай Гудин

Спорт-Экспрессиещё 1
2 часа назад

Умер бывший тренер сборной России по конькобежному спорту Николай Гудин, сообщает пресс-служба Союза конькобежцев России. Ему было 69 лет.

Умер бывший тренер сборной России по конькобежному спорту Николай Гудин
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«За годы тренерской работы Николай Васильевич дал путь в большой спорт многим ученикам, в том числе олимпийской чемпионке Светлане Бажановой и призеру чемпионата мира Вадиму Саютину. Гудин — лауреат премии министерства спорта Российской Федерации в номинации «За служение спорту» в категории «За вклад в развитие физической культуры и спорта».

Союз конькобежцев России выражает глубочайшие соболезнования семье, друзьям, коллегам и ученикам Николая Васильевича", — говорится в сообщении пресс-службы.

Гудин возглавлял сборную России с 2006 по 2010 год. Под его руководством тренировались олимпийская чемпионка Светлана Бажанова, а также призер чемпионатов мира Вадим Саютин.

Зимние виды спорта,СБОРНАЯ РОССИИ,Минспорта,
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