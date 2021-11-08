«Набирают по блату»: олимпийская чемпионка о сборной по биатлону

Трехкратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова рассказала, чего ожидает от предстоящего сезона. Как отметила спортсменка в разговоре с РИА Новости, команде биатлонистов будет очень сложно бороться за медали в Пекине, поскольку ее набирали «по блату».
«Команда была разобранная, не знаю, как мы будем выглядеть в феврале. Так происходит, когда людей в команду набирают по блату за прошлогодние выступления и 30-е места», — заявила Резцова.
Она отметила, что старший тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов заявил, что лично определит пять человек из основного состава женской сборной на старт сезона.
«Поэтому мы ничего и не выигрываем в последнее время! В команду попадают по блату. Пять из шести девчонок он возьмет своих, свердловских. Это ненормально. Выступать должны сильнейшие», — заявила она.
Отметим, что в группе Шашилова на австрийских сборах сборной России тренировались Лариса Куклина, Валерия Васнецова, Виктория Сливко, Ирина Казакевич, Светлана Миронова, Анастасия Гореева и Анастасия Шевченко.