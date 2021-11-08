«Привейтесь нашими вакцинами». Россияне могут пропустить соревнования в США

Россияне могут пропустить отборочные старты на Олимпиаду из-за проблем с визами и прививками.

Фото: GREGORY SHAMUS/GETTY IMAGES GREGORY SHAMUS/GETTY IMAGES

Есть риск, что на Олимпиаде-2022 сборная России может недосчитаться сильных спортсменов. Всё дело в том, что россияне могут не попасть на американские этапы Кубка мира, которые являются отборочными стартами на Олимпийские игры. Для того чтобы попасть в США, нужна вакцина из списка, одобренного американскими властями. «Спутника» в нём, конечно, нет. Да и проблема получения виз США российскими гражданами никуда не делась.

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Проблемы с визами и вакцинами

О возможности пропуска этапов Кубка мира частью команды заявили российские федерации сноубординга и фристайла. Пропустить соревнования могут и российские конькобежцы. Помимо затруднённой системы получения американских виз российскими гражданами, к проблемам при въезде в США добавились новые антикоронавирусные правила.

С 8 ноября попасть на территорию Северной Америки могут только вакцинированные одобренными в США препаратами. Российские вакцины «Спутник» и «КовиВак» в список не попали.

«Выясняем у оргкомитетов, какими будут регламенты и правила, как нам попасть [в США]. Также есть проблемы с оформлением виз, пытаемся получить их через другие страны. Конечно, надеемся, что в итоге всё будет в порядке. Возможно, попасть сможет не вся команда, а хотя бы часть», – рассказал президент Федерации сноубординга России Денис Тихомиров.

«В последний момент нам отказывают»

Из-за сокращения персонала посольств США в России спортсмены, да и вообще россияне вынуждены получать американские визы в других странах. Как правило – в Европе.

«У нас такая ситуация не только в США, но в Канаде. Для нас Северная Америка вообще проблемная с точки зрения участия в соревнованиях. Это же всё отборочные, квалификационные старты к Олимпиаде, а наши спортсмены попросту не имеют права там участвовать. Мало того, что мы канадские визы с огромнейшим трудом получаем, так ими занимаемся с июня. За четыре года мы прошли половину стран Европы. В этом году нам отказывали в Вене, в Мюнхене, потом в Ереване, потом в Бишкеке. У нас каждодневная переписка с НОК США и НОК Канады. Мы получили все согласования, но в последний момент нам отказывают», – приводит слова президента Федерации фристайла России Алексея Курашова «Матч ТВ».

«Это просто опасно для спортсмена»

Проблема с получением виз тянется с весны, поэтому подготовкой документов в спортивных федерациях занимались заранее. Но с вакцинами всё значительно сложнее.

«Организаторы этапов Кубка мира в Канаде игнорируют наши обращения и говорят, пожалуйста, привейтесь нашими вакцинами. Мы ответили развёрнутым письмом, сказали, что наши спортсмены привиты российскими вакцинами, причём большинство делало прививки всего три месяца назад. Мы не понимаем, какое сочетание этих вакцин будет между собой, это просто опасно для спортсмена», – рассказал Курашов «Матч ТВ».

Больше половины этапов Кубка мира по фристайлу проходят в Северной Америке, и сейчас федерация фристайла России ставит вопрос о переносе этапов в другие страны:

«Наши спортсмены не могут нормально отбираться на Олимпийские игры. Ставим вопрос переноса этих этапов в другие страны, где есть возможность сохранить принцип фэйр-плей, либо тогда не делайте эти этапы отборочными к Олимпиаде. Тогда это будет честная подготовка. У нас 60% календаря – это страны Северной Америки», – заявил Курашов.

Ранее с проблемами въезда в страны Северной Америки столкнулись и российские фигуристы. Перед этапом серии Гран-при в Канаде, который прошёл в конце октября, члены российской делегации на сразу смогли получить паспорта с визами, и до последнего момента участие части спортсменов в соревнованиях оставалось под вопросом.