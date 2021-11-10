Украинского спортсмена затравили в соцсетях после слов о России

Олимпийского чемпиона Игр-2018, украинского фристайлиста Александра Абраменко затравили в соцсетях после интервью, в котором он рассказал об уважительном отношении к российским спортсменам. Абраменко не признал Россию агрессором и заявил, что вместо затяжной войны, которую он не понимает, лучше договориться с восточным соседом.

Фото: SEAN M. HAFFEY/GETTY IMAGES SEAN M. HAFFEY/GETTY IMAGES

«Когда твоих родных и близких убьёт Россия, заговоришь по-другому. Желаю, чтоб ты понял свою ошибку без этого страшного момента!»

«Этот малорос ничего уже не поймёт. Прошло столько лет с момента его объятий с русским, а он до сих пор несёт свою чушь про братский народ».

«Ещё один наш олимпиец Александр Абраменко решил показать свою глупость. Он поддержал обнимания другой спортсменки Могучих с капитаном ВС РФ Лацискене и заявил, что не знает о войне в Украине, и сочувствует также и россиянам. А потом такие, как он, хотят, чтобы мы их уважали. Хотя они не имеют уважения к украинцам».

«Не то чтобы меня слишком удивляли мнения и позиции украинских спортсменов, но эти цитаты прямо хрестоматийный пример как информационной войны, так и отсутствия критического мышления. Олимпийский чемпион Александр Абраменко вообще не смотрит телевизор, но…Может быть, хотя бы для спортсменов-призёров необходимо НОК подготовить спецкурс по истории Украины?! Хотя бы за период с 2010 г. до наших дней».