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Российским фигуристкам предложили посоревноваться с американскими мужчинами

Lenta.ru
2 часа назад

Американский тренер по фигурному катанию Рафаэль Арутюнян предложил организовать новый турнир. Об этом сообщает РИА Новости.

Российским фигуристкам предложили посоревноваться с американскими мужчинами
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По мнению специалиста, российские фигуристки-одиночницы могли бы посоревноваться со спортсменами из США, выступающими в мужском одиночном катании. Арутюнян уточнил, что для этого стоит устроить прыжковый турнир.

«Соревнование на выбывание с участием мужчин из Северной Америки и российских девушек поднимет рейтинги телетрансляций до невиданных высот. Почему бы Первому каналу это не организовать?» — заявил тренер.

Он также добавил, что его подопечный Нэйтан Чен не будет комплексовать из-за участия в подобном турнире.

Чен — трехкратный чемпион мира. Помимо американца, Арутюнян работал с трехкратной победительницей первенства планеты японкой Мао Асадой, а также с представительницей США Мишель Кван, которая дважды становилась призеркой Олимпийских игр.

Зимние виды спорта,Фигурное катание,Рафаэль Арутюнян,Мишель Кван,Мао Асада,
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