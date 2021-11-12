Фигуристка Тарасова упала во время выступления в Японии

Российская фигуристка Евгения Тарасова, которая выступает в дуэте с Владимиром Морозовым в соревновании спортивных пар, упала во время исполнения прыжкового элемента в рамках короткой программы на этапе Гран-при в Японии. Видеозапись выступления пары опубликована на YouTube Первого канала.
Подопечные Этери Тутберидзе выполняли короткую программу под композицию Людовико Эйнауди Experience. Во время выступления Тарасова и Морозов исполняли прыжковый элемент. Однако при приземлении девушка упала.
По результатам короткой программы Тарасова и Морозов заработали 75,78 балла и взяли почетное серебро, уступив соотечественникам — Анастасии Мишиной и Александру Галлямову.
Ранее Российский фигурист Никита Кацалапов, который работает в дуэте с Викторией Синицыной, прокомментировал их совместное выступление в ритм-танце на Гран-при Японии, назвав его страстным. Российский спортсмен вместе с тем отметил, что не испытывает проблем со здоровьем после соревнований в Токио.
После ритм-танца Синицына и Кацалапов стали лидерами в турнирной таблице Гран-при Японии в соревнованиях танцевальных пар. Ближайшими преследователями российских фигуристов на данный момент являются американцы Мэдисон Чок и Эван Бейтс.