Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+17° в 
Войти в почту

Российскую фигуристку унесли со льда на руках после падения в Японии

Елена Прошина
2 часа назад

Российская фигуристка Дарья Усачева получила травму во время разминки перед короткой программой и снялась с четвертого этапа серии Гран-при, который проходит в Токио. Как сообщает РИА Новости, 15-летняя спортсменка смогла покинуть лет только с помощью врачей.

Российскую фигуристку унесли со льда на руках после падения в Японии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Тренер фигуристки Даниил Глейхенгауз отметил, что фигуристка шла на тройной флип, сделала «бабочку», а после во время отрыва, в воздухе, почувствовала болевые ощущения.

«Больно и тяжело на это смотреть. Хочется пожелать Даше здоровья. От травм не застрахован никто. Тяжело подобрать слова», — добавил наставник Усачевой.

Глейхангауз подчеркнул, что серьезных проблем со здоровьем у нее не было, лишь небольшие мышечные повреждения, «как у всех спортсменов».

Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова в беседе с РИА Новости заявила, что Усачеву «очень жаль», поскольку «травма никого не красит».

Напомним, что Усачева — серебряный призер первого этапа Гран-при нынешнего сезона, Skate America. Усачева была единственной спортсменкой из России на турнире в Японии в женском одиночном катании, поскольку ранее от участия в соревнованиях из-за травмы отказалась Александра Трусова.

Зимние виды спорта,Даниил Глейхенгауз,Александра Трусова,Татьяна Тарасова,РИА Новости,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители