Российскую фигуристку унесли со льда на руках после падения в Японии

Российская фигуристка Дарья Усачева получила травму во время разминки перед короткой программой и снялась с четвертого этапа серии Гран-при, который проходит в Токио. Как сообщает РИА Новости, 15-летняя спортсменка смогла покинуть лет только с помощью врачей.
Тренер фигуристки Даниил Глейхенгауз отметил, что фигуристка шла на тройной флип, сделала «бабочку», а после во время отрыва, в воздухе, почувствовала болевые ощущения.
«Больно и тяжело на это смотреть. Хочется пожелать Даше здоровья. От травм не застрахован никто. Тяжело подобрать слова», — добавил наставник Усачевой.
Глейхангауз подчеркнул, что серьезных проблем со здоровьем у нее не было, лишь небольшие мышечные повреждения, «как у всех спортсменов».
Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова в беседе с РИА Новости заявила, что Усачеву «очень жаль», поскольку «травма никого не красит».
Напомним, что Усачева — серебряный призер первого этапа Гран-при нынешнего сезона, Skate America. Усачева была единственной спортсменкой из России на турнире в Японии в женском одиночном катании, поскольку ранее от участия в соревнованиях из-за травмы отказалась Александра Трусова.