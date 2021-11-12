Российскую фигуристку унесли со льда на руках после падения в Японии

Российская фигуристка Дарья Усачева получила травму во время разминки перед короткой программой и снялась с четвертого этапа серии Гран-при, который проходит в Токио. Как сообщает РИА Новости, 15-летняя спортсменка смогла покинуть лет только с помощью врачей.

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Тренер фигуристки Даниил Глейхенгауз отметил, что фигуристка шла на тройной флип, сделала «бабочку», а после во время отрыва, в воздухе, почувствовала болевые ощущения.

«Больно и тяжело на это смотреть. Хочется пожелать Даше здоровья. От травм не застрахован никто. Тяжело подобрать слова», — добавил наставник Усачевой.

Глейхангауз подчеркнул, что серьезных проблем со здоровьем у нее не было, лишь небольшие мышечные повреждения, «как у всех спортсменов».

Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова в беседе с РИА Новости заявила, что Усачеву «очень жаль», поскольку «травма никого не красит».