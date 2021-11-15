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Российских конькобежцев дисквалифицировали из-за мелкого нарушения. ОИ-2022 под вопросом?

Чемпионат.comиещё 1
1 час назад

Данила Семериков нарушил правила экипировки в командной гонке. И наши спортсмены остались без зачётных очков в отборе.

Российских конькобежцев дисквалифицировали. ОИ-2022 под вопросом?
Фото: LARS HAGEN/GETTY IMAGELARS HAGEN/GETTY IMAGE

Очередной скандал на крупном турнире – отборочном к Олимпиаде в Пекине – произошёл с участием российских спортсменов. Во время первого этапа Кубка мира по конькобежному спорту в Польше нашу мужскую сборную дисквалифицировали с командной гонки за нарушение правил. В чём оно выражалось? В мелочи на самом деле: Данила Семериков забыл опустить на коньки специальную защиту ахилла.

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Вместо четвёртого места наши парни остались с баранкой в графе «зачётные очки» в олимпийской квалификационной таблице. Неужели теперь наше участие в Олимпиаде под вопросом?

Баранка вместо четвёртого места

На стартовом этапе в Польше сборную России в мужской командной гонке представляли Даниил Алдошкин, Данила Семериков и олимпийский чемпион Сочи в шорт-треке Руслан Захаров, который уже давно перешёл в конькобежный спорт и теперь специализируется на масс-старте и «команднике».

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В этой дисциплине конькобежной программы две команды из трёх спортсменов стартуют с разных сторон катка и пробегают дистанцию в полном составе, время фиксируется по последнему финишировавшему. Всё как в велотреке. Наша сборная в Томашове показала четвёртый результат, но затем время россиян было аннулировано. А ведь с этапа в Польше началась квалификационная битва за путёвки в Пекин. И в этой битве у сборной России очков пока нет.

«Защиту надел, но не спустил её»

В чём причина столь сурового наказания? В нарушении правил экипировки.

«Даня Семериков надел защиту ахилла, но не спустил её. Это стало причиной дисквалификации. Четвёртым результатом мы в любом случае были бы недовольны, но он давал нам больше уверенности в плане квалификации на Олимпиаду. В Солт-Лейке, скорее всего, мы будем стартовать в дивизионе В», — объяснил Даниил Алдошкин в интервью «Матч ТВ».

С одной стороны, бред какой-то, дисквалифицировать за такую мелочь. С другой – правила для всех одинаковы. В Формуле-1 на прошедшем Гран-при Бразилии результат семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона в квалификации аннулировали из-за 0,2 миллиметра! Правда, в гонке он был неудержим, но речь про правила.

Наших пловцов на недавнем чемпионате Европы в Казани лишили серебра в смешанной эстафете вольным стилем за нарушение порядка старта. Да и у конькобежцев был уже подобный случай, когда в 2019-м результат нашей команды был аннулирован из-за перчаток, которые забыл надеть Артём Арефьев.

Как теперь сборной России попасть на Олимпиаду?

Пока у нашей команды нет зачётных очков в квалификационной олимпийской таблице в командной гонке. А в Пекин отберутся только восемь команд.

Впереди этапы Кубка мира в Норвегии, США и Канаде, где сборная России будет бороться за путёвку на Игры-2022. Учитывая календарь, можно сказать, что все шансы пробиться на Олимпиаду есть, но подобных ошибок больше быть не должно.

Следующий просчёт может стать для российских конькобежцев фатальным.

Зимние виды спорта,Данила Семериков,Руслан Захаров,Льюис Хэмилтон,СБОРНАЯ РОССИИ,
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