Украина рассчитывает провести зимние Олимпийские игры

«Мы работаем над тем, чтобы через десять лет проводить на Украине зимние Олимпийские игры. Вы же понимаете, что для этого будет производиться развитие зимней инфраструктуры. А если она будет сделана, у нас в будущем будет больше претендентов на медали на зимних играх», — цитирует Гутцайта «Главком».