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Украина рассчитывает провести зимние Олимпийские игры

Газета.Ruиещё 5
1 час назад

Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт заявил, что страна готовится принять зимние Олимпийские игры.

Украина рассчитывает провести зимние Олимпийские игры
Фото: соцсетисоцсети

«Мы работаем над тем, чтобы через десять лет проводить на Украине зимние Олимпийские игры. Вы же понимаете, что для этого будет производиться развитие зимней инфраструктуры. А если она будет сделана, у нас в будущем будет больше претендентов на медали на зимних играх», — цитирует Гутцайта «Главком».

Последняя зимняя Олимпиада прошла в 2018 году в южнокорейском Пхенчхане. В феврале 2022 года соревнования примет Пекин. В 2026 году Игры состоятся в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.

Ранее глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что Уфа готова подготовить инфраструктуру для проведения в городе зимних Олимпийских игр.

«Все-таки наши географические условия и географический рельеф позволяют нам думать, что мы в состоянии подготовить инфраструктуру для Олимпийских игр. У нас только по одному зимнему виду спорта есть сомнения, они все решаемые. Но это все далекая перспектива, больше концептуальное обсуждение, на последующие годы, на десятилетия вперед об этом мы думаем», — цитирует Хабирова ТАСС.

Зимние виды спорта,ИТАР-ТАСС,
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