Украина рассчитывает провести зимние Олимпийские игры

Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт заявил, что страна готовится принять зимние Олимпийские игры.
«Мы работаем над тем, чтобы через десять лет проводить на Украине зимние Олимпийские игры. Вы же понимаете, что для этого будет производиться развитие зимней инфраструктуры. А если она будет сделана, у нас в будущем будет больше претендентов на медали на зимних играх», — цитирует Гутцайта «Главком».
Последняя зимняя Олимпиада прошла в 2018 году в южнокорейском Пхенчхане. В феврале 2022 года соревнования примет Пекин. В 2026 году Игры состоятся в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.
Ранее глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что Уфа готова подготовить инфраструктуру для проведения в городе зимних Олимпийских игр.
«Все-таки наши географические условия и географический рельеф позволяют нам думать, что мы в состоянии подготовить инфраструктуру для Олимпийских игр. У нас только по одному зимнему виду спорта есть сомнения, они все решаемые. Но это все далекая перспектива, больше концептуальное обсуждение, на последующие годы, на десятилетия вперед об этом мы думаем», — цитирует Хабирова ТАСС.