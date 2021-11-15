МОК согласовал форму сборной России для Олимпиады в Пекине

"Неделю назад мы окончательно утвердили форму, согласовали ее с МОК, - сказал Поздняков. - Традиционно были определенные сложности, была дискуссия, но по основным позициям, на которых мы настаивали, мы сумели убедить наших коллег. Концепция будет схожа с той, что мы имели в Токио: будет размещена эмблема ОКР, будут все цвета российского триколора. В начале декабря компания Zasport представит ее широкой публике".