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МОК согласовал форму российской команды для участия в Олимпиаде в Пекине

ТАССиещё 10
1 час назад

Международный олимпийский комитет (МОК) согласовал форму российской команды для участия в Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Об этом журналистам заявил президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

МОК согласовал форму сборной России для Олимпиады в Пекине
Фото:  EPA-EFE/WU HONG EPA-EFE/WU HONG

"Неделю назад мы окончательно утвердили форму, согласовали ее с МОК, - сказал Поздняков. - Традиционно были определенные сложности, была дискуссия, но по основным позициям, на которых мы настаивали, мы сумели убедить наших коллег. Концепция будет схожа с той, что мы имели в Токио: будет размещена эмблема ОКР, будут все цвета российского триколора. В начале декабря компания Zasport представит ее широкой публике".

Согласно решению Спортивного арбитражного суда (CAS) по спору между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) российские спортсмены не могут участвовать в крупных международных соревнованиях, в том числе на Олимпиадах и чемпионатах мира, под флагом России до 16 декабря 2022 года. Также запрещено использование гимна и герба страны.

Зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.

Зимние виды спорта,Станислав Поздняков,Всемирное антидопинговое агентство,
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