Президент Федерации сноуборда России Денис Тихомиров заявил, что сноубордист Виктор Уайлд выступит на этапе Кубка мира в параллельном и параллельном гигантском слаломе.

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«Он тренируется, он четвёртый номер в команде, продолжает выступать. Виктор выступит на первом этапе Кубка мира в Банном», — цитирует Тихомирова ТАСС.

Уайлд является двукратным олимпийским чемпионом Сочи по сноубордингу. На Играх 2014 года он завоевал золото в параллельном гигантском слаломе и параллельном слаломе.

Первый этап Кубка мира пройдёт в Банном (Республика Башкортостан) с 11 по 12 декабря.