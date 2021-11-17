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В Федерации сноуборда России заявили, что Уайлд выступит на этапе Кубка мира

RT на русскомиещё 2
1 час назад

Президент Федерации сноуборда России Денис Тихомиров заявил, что сноубордист Виктор Уайлд выступит на этапе Кубка мира в параллельном и параллельном гигантском слаломе.

Уайлд выступит на этапе Кубка мира
Фото: ТАССТАСС

«Он тренируется, он четвёртый номер в команде, продолжает выступать. Виктор выступит на первом этапе Кубка мира в Банном», — цитирует Тихомирова ТАСС.

Уайлд является двукратным олимпийским чемпионом Сочи по сноубордингу. На Играх 2014 года он завоевал золото в параллельном гигантском слаломе и параллельном слаломе.

Первый этап Кубка мира пройдёт в Банном (Республика Башкортостан) с 11 по 12 декабря.

Ранее олимпийский чемпион по сноуборду объявил о скором завершении карьеры.

Зимние виды спорта,Денис Тихомиров,Виктор Уайлд,ИТАР-ТАСС,
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