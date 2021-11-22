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Сборную России по конькобежному спорту не пускают в США

Газета.Ruиещё 1
42 минуты назад

Исполнительный директор Союза конькобежцев России Варвара Барышева рассказала, что сборная страны по конькобежному спорту не может вылететь в США для участия в этапе Кубка мира. По ее словам, у команды возникли проблемы с разрешением на въезд в страну.

Сборную России по конькобежному спорту не пускают в США
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«По понятным причинам мы не привиты вакцинами, которые одобрены в США. Такое согласование требуется с центром по контролю за заболеваемостью при департаменте здравоохранения США. Пока мы не получим от них разрешение, не сможем вылететь в США. Этапы Кубка мира в Северной Америке будут играть определяющую роль при распределении квот на Олимпиаду. Мы очень надеемся, что все в итоге разрешится положительно», — цитирует Барышеву «РИА Новости Спорт».

Этап Кубка мира в Солт-Лейк-Сити пройдёт с 3 по 5 декабря.

Ранее олимпийская чемпионка по легкой атлетике Мария Ласицкене не смогла поехать в Юджин на этап «Бриллиантовой лиги» из-за проблем с визой.

Некоторые российские фигуристы, перед стартом этапа Гран-при в Лас-Вегасе, вынуждены были получать визы США в других странах.

Российская гонщица Ирина Сидоркова в Instagram рассказала, что не смогла получить визу в США, из-за чего досрочно завершила выступление в чемпионате W Series.

Ранее сообщалось, что российской гонщице отказали в выд

Зимние виды спорта,Мария Ласицкене,СБОРНАЯ РОССИИ,
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