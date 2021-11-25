Женская сборная России по кёрлингу победила Эстонию в матче ЧЕ

Женская сборная России по керлингу со счетом 11:2 победила команду Эстонии в матче девятого тура предварительного этапа чемпионата Европы. Соревнования проходят в норвежском Лиллехаммере.

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Сборная России выступает в дивизионе А, также в нем играют команды Германии, Дании, Италии, Турции, Чехии, Швейцарии, Швеции, Шотландии и Эстонии. По итогам кругового турнира четыре лучшие команды выходят в полуфинал. Финал пройдет 27 ноября.

Сборная России одержала семь побед при двух поражениях, ранее спортсменки гарантировали себе выход в 1/2 финала.