«Просто безумие!»: фигуристку из Бельгии восхитили 12-летние россиянки

Бельгийская фигуристка, трехкратная чемпионка своей страны Луна Хендрикс рассказала, что ее поражают юные российские спортсменки, совершающие четверные прыжки. Об этом сообщает «Матч ТВ».
«Это просто безумие! (смеется). Когда я вижу, как российские девчонки начинают прыгать четверные уже в 12 лет… В это просто невозможно поверить», - заявила Хендрикс.
По ее словам, она не смогла бы предсказать, когда именно гипотетическая 12-летняя бельгийская фигуристка «запрыгает тройные».
«А в России они в этом возрасте уже делают квады! Серьезно, я не могу понять, как это возможно», - сказала она.
В ноябре 14-летняя российская фигуристка Аделия Петросян первой в истории женского одиночного катания исполнила четверной риттбергер. Этот прыжок Петросян продемонстрировала во время выступления с произвольной программой на Кубке России в Перми.
Петросян занимается в группе тренера Этери Тутберидзе. В этом сезоне фигуристка выиграла этап юниорского Гран-при в словенской Любляне.