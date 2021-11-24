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«Просто безумие!»: фигуристку из Бельгии восхитили 12-летние россиянки

Мария Иванова
1 час назад

Бельгийская фигуристка, трехкратная чемпионка своей страны Луна Хендрикс рассказала, что ее поражают юные российские спортсменки, совершающие четверные прыжки. Об этом сообщает «Матч ТВ».

«Просто безумие!»: фигуристку из Бельгии восхитили 12-летние россиянки
Фото: ReutersReuters

«Это просто безумие! (смеется). Когда я вижу, как российские девчонки начинают прыгать четверные уже в 12 лет… В это просто невозможно поверить», - заявила Хендрикс.

По ее словам, она не смогла бы предсказать, когда именно гипотетическая 12-летняя бельгийская фигуристка «запрыгает тройные».

«А в России они в этом возрасте уже делают квады! Серьезно, я не могу понять, как это возможно», - сказала она.

В ноябре 14-летняя российская фигуристка Аделия Петросян первой в истории женского одиночного катания исполнила четверной риттбергер. Этот прыжок Петросян продемонстрировала во время выступления с произвольной программой на Кубке России в Перми.

Петросян занимается в группе тренера Этери Тутберидзе. В этом сезоне фигуристка выиграла этап юниорского Гран-при в словенской Любляне.

Зимние виды спорта,Аделия Петросян,Этери Тутберидзе,
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